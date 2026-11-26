La cámara de diputados aprobó por 141 votos a favor y 99 abstenciones, la ley que impide al banco central financiar el gasto fiscal.

El proyecto de ley reformado del Presidente Javier Milei para el banco central de Argentina obtuvo la aprobación final del Congreso el jueves, una victoria simbólica para el economista libertario que hizo campaña prometiendo abolir la autoridad monetaria.

El proyecto de ley para reformar la carta magna fue aprobado en la Cámara de Diputados por 141 votos a favor y 0 en contra, con 99 abstenciones. Había obtenido la aprobación inicial en esa cámara en agosto, pero no llegó al Senado hasta septiembre, con algunas modificaciones. La votación del jueves no alcanzó la mayoría de dos tercios que Milei necesitaba para restablecer su redacción original, aunque la legislación aún prohíbe, en esencia, que el banco central financie el gasto público en el futuro.

Los senadores simplificaron el mecanismo para destituir a las autoridades del banco central, requiriendo 37 votos, o una mayoría simple, en la cámara alta en lugar de la mayoría de dos tercios en ambas cámaras que Milei propuso originalmente. El mismo umbral será suficiente para nombrarlas.

Hasta 2012, los estatutos del banco central estipulaban que su propósito era preservar el valor del peso, al igual que la mayoría de los bancos centrales que aplican una política de metas de inflación. Ese mismo año, la expresidenta Cristina Kirchner amplió el mandato para incluir la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Estos cambios otorgaron al banco mayor flexibilidad para imprimir dinero y financiar el gasto público.

La reforma de Milei busca poner fin al papel del banco central como prestamista del gobierno. Durante años, Argentina financió déficits fiscales persistentes imprimiendo pesos, una práctica que alimentó crisis cambiarias recurrentes y, en última instancia, elevó la inflación a cifras de tres dígitos antes de la elección de Milei.

Desde que el político libertario asumió el cargo en diciembre de 2023, su administración ha recurrido a profundos recortes de gastos para eliminar el déficit fiscal, al tiempo que restringía la financiación monetaria mediante decretos ejecutivos. La reforma consagra estas restricciones en la ley, dificultando que futuros gobiernos utilicen el banco central para financiar el gasto público.

La Cámara Baja sigue evaluando el presupuesto de Milei para 2027, que posteriormente se enviaría al Senado. Mientras tanto, la Cámara Alta debate su reforma electoral, que suspendería las primarias del próximo año y le daría a Milei más tiempo antes de enfrentarse a los votantes en su intento de reelección. Su senador principal declaró el martes que contaba con los votos suficientes para que la reforma se aprobara en el Senado.