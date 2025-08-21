Click acá para ir directamente al contenido

Powell afirma en Jackson Hole que los cambiantes riesgos económicos refuerzan argumentos a favor de una baja en las tasas de la Fed
Inicio Somos Financieras Columnista
Columnista

La innovación se construye en red y no todas estamos presentes

Por Denise Blanchard, subgerenta de innovación corporativa en Empresas Iansa #SoyPromociona

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 22 de agosto de 2025 a las 10:00 hrs.

Cuando hablamos de innovación, solemos imaginar procesos disruptivos, sesiones de design thinking o el hallazgo de una startup con la solución perfecta para nuestros desafíos. Sin restar valor a esas vías, muchas veces innovar no requiere partir desde cero, sino mirar hacia el lado: observar lo que hacen otras empresas, incluso de otras industrias, y adaptar esas respuestas a nuestra realidad. Ese tipo de innovación, más efectiva y de menor riesgo, ocurre -y se potencia- en red.

En el mundo corporativo, innovar es colaborar. Las empresas que transforman procesos, productos o culturas no lo hacen aisladas, sino en diálogo constante con su entorno. Las redes -comités técnicos, gremios, alianzas sectoriales, encuentros interempresariales- son espacios donde se comparte conocimiento aplicado, se identifican oportunidades comunes y muchas veces se gestan soluciones que luego escalan.

Desde mi experiencia en innovación corporativa, he visto cuánto potencian las redes el desarrollo de soluciones. Pero también he visto que no todas estamos presentes en esos espacios. Muchas veces, nosotras -las mujeres- seguimos estando subrepresentadas en las redes donde se toman decisiones estratégicas, se intercambian aprendizajes clave y se construye la innovación colectiva.

Esta brecha no se explica por falta de capacidad ni de interés. Tiene raíces estructurales, culturales y, muchas veces, invisibles. Sus efectos son concretos: si no estamos en la sala, también quedamos fuera de las soluciones.

Cerrar esa brecha no es solo un acto de equidad, sino una necesidad empresarial. En entornos cada vez más complejos y cambiantes, necesitamos múltiples miradas para desarrollar soluciones sostenibles, que generen impactos positivos sobre nuestros stakeholders.

Un estudio de McKinsey (2023) muestra que las empresas con mayor diversidad de género en equipos ejecutivos tienen un 39% más de probabilidades de superar financieramente a sus pares, además de mayor capacidad de adaptación e innovación.

Hoy ya existen redes de mujeres en grandes empresas que están abriendo camino. Iniciativas como Proyecto Promociona, donde participo junto a líderes de múltiples industrias, demuestran que colaborar entre nosotras derriba barreras históricas. ¿Y si aplicáramos ese modelo también a la innovación corporativa? Las empresas ya saben que la diversidad genera valor. Y quien se quede fuera de esta nueva red, simplemente va a perder.

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Iván González, el polémico abogado que pasó de defender al Fisco a demandarlo
2
Empresas

Chambers & Partners lanza guía 2026 con los mejores abogados y estudios de Chile, y advierte estancamiento en brecha de género
3
Economía y Política

Kast plantea en su programa bajar impuestos a las empresas y eliminar préstamo de la reforma previsional
4
Economía y Política

Las horas clave que precedieron la inesperada salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda
5
Empresas

China agita el mercado del litio: BofA proyecta que precios podrían saltar 54% tras cierre de minas
6
DF MAS

Acciones millonarias 2025: las empresas que más han subido en Chile y el mundo
7
Empresas

Utilidades semestrales de Watt's caen casi 50% por mayores gastos financieros y mal desempeño de filial peruana
8
Economía y Política

"Avalúos fiscales por arte de magia": el duro informe de la UC sobre la manera en que el SII determina las contribuciones
VER MÁS
VER MÁS