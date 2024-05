Liderazgo consciente; transformando organizaciones, empoderando personas

Columnistas

Por Patricia Adriazola, directora ejecutiva & founder Cleo Consulting Group #Soypromociona

Algunos consideran que el compromiso de las personas en las organizaciones depende de muchas variables y es considerado un tema muy crítico en procesos de cambio constante. Un estudio reciente de Gallup a nivel mundial dice que el liderazgo es responsable de hasta el 70% del compromiso de los colaboradores y que el 59% de éstos están practicando el denominado quiet quitting, es decir, cumplen solo con el mínimo requerido y se sienten desconectados de su empresa. Con estos datos ¿será tiempo de que los líderes hagan las cosas de forma distinta?.

El liderazgo consciente está cambiando el panorama empresarial, transformando organizaciones de adentro hacia afuera al empoderar a las personas que las conforman. Este enfoque no solo busca el éxito económico, sino también el bienestar integral de todos los involucrados y eso marca la diferencia.

He tenido la oportunidad de liderar proyectos de “Liderazgo y Cultura Consciente” bajo el modelo de Fred Kofman, destacado autor y conferencista, donde los aspectos clave son: las conexiones humanas, el propósito inspirador, el empoderamiento y desarrollo personal, la resiliencia y adaptabilidad, así como también el impacto social y ambiental.

¿Por qué actualmente el empoderamiento de las personas es clave para la sostenibilidad de los negocios?. Cuando las personas se sienten empoderadas, tienen la capacidad de desarrollar su potencial al máximo, tener la autonomía y la confianza para tomar decisiones, perseguir metas y superar desafíos, fomentando la autoestima, el bienestar y la satisfacción personal.

Cuando nos enfrentamos a problemas tenemos dos alternativas de cómo enfrentarlos. Un concepto que personalmente me ha cambiado la vida, es enfrentarlos desde el protagonismo y no desde ser víctima de las circunstancias. Como dice Fredy Kofman, "el liderazgo no se trata de tener el control, sino de empoderar a los demás para que tomen el control de sus propias vidas”.

¿Qué pasaría si los lideres dejaran de lado el victimismo, el egocentrismo, la rigidez, el control excesivo y la falta de empatía, de trasparencia y de autenticidad, como también la competitividad destructiva? ¿Serían las empresas distintas? ¿Mejorarían los resultados económicos y de bienestar de sus colaboradores? Estoy segura que sí, más que nunca necesitamos una mirada distinta como sociedad, fomentando relaciones saludables, reduciendo el estrés y la ansiedad, cultivando la autoestima y la confianza, promoviendo el sentido de pertenencia y fortaleciendo la resiliencia emocional de las personas en un mundo de cambios constantes.