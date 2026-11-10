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Andrés Trivelli, del Grupo LarrainVial, por MK4: “No veo ninguna razón por la cual una empresa chilena no pueda aspirar a ser un gestor global de mercados emergentes”

El ejecutivo destacó los cambios regulatorios y tributarios que, a su juicio, permitirán elevar el peso del mercado de capitales en la economía local y situar a la industria chilena como actor relevante de la región.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 20:30 hrs.

Cristóbal Muñoz Bolsa chilena LarrainVial
Andrés Trivelli, gerente general del Grupo LarrainVial. Foto: Verónica Ortíz

Andrés Trivelli, gerente general del Grupo LarrainVial. Foto: Verónica Ortíz

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