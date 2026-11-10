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Banco BICE apuesta por los bonos perpetuos y levanta más de US$ 108 millones

La entidad adjudicó UF 2,5 millones en bonos sin fecha de vencimiento, a una tasa de 3,93%, en una operación destinada a fortalecer su capital regulatorio.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 13:47 hrs.

bono Banco Bice Chile José Tomás Rodríguez
Foto: Julio Castro.

Foto: Julio Castro.

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