Banco BICE apuesta por los bonos perpetuos y levanta más de US$ 108 millones
La entidad adjudicó UF 2,5 millones en bonos sin fecha de vencimiento, a una tasa de 3,93%, en una operación destinada a fortalecer su capital regulatorio.
Noticias destacadas
Banco BICE se sumó este martes a las pocas entidades que han recurrido a los denominados "bonos perpetuos" para financiarse en el mercado local. A través de esta modalidad, todavía poco habitual en Chile, la entidad del grupo Matte colocó UF 2,5 millones, equivalentes a unos US$ 108,5 millones, a una tasa de adjudicación de 3,93%.
La operación, intermediada de manera exclusiva por BICE Inversiones, se realizó mediante un remate holandés en la Bolsa de Comercio de Santiago y registró una demanda equivalente a 3,25 veces monto ofertado. El bono, identificado bajo el nemotécnico "BBICAT1-A", cuenta con una clasificación de riesgo A+A+ por Feller Rate y registró un monto transado de $ 105.230,6 millones.
Además, fue reservada exclusivamente para inversionistas calificados, de acuerdo con las condiciones de emisión.
Estructura
A diferencia de los bonos tradicionales, que establecen una fecha para devolver el capital, estos títulos no tienen un vencimiento definido, por lo que pueden permanecer vigentes de forma indeterminada, sujetos a las condiciones de emisión.
En este caso, el instrumento contempló una tasa de cupón inicial de 4% anual, con pagos semestrales a partir de enero de 2027. Sin embargo, el banco tendrá la posibilidad de rescatar anticipadamente los bonos desde julio de 2031, cinco años después del inicio del devengo de intereses, siempre que cuente con la autorización previa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
De esta manera, aunque el bono no tiene vencimiento, el banco podrá devolver anticipadamente el capital, sin que ello constituya una obligación.
Fortalecer el capital
Detrás de la operación está el objetivo de reforzar la posición patrimonial del banco. Los instrumentos corresponden a los denominados bonos AT1 (Additional Tier 1), incorporados al marco regulatorio chileno con la implementación de Basilea III.
Su principal característica es que los recursos obtenidos pueden computarse como capital adicional de nivel 1 para efectos regulatorios, lo que permite a las entidades financieras fortalecer sus indicadores de solvencia sin necesidad de emitir nuevas acciones.
Según los antecedentes entregados por Banco BICE durante su presentación a inversionistas, a junio de 2026 la entidad registró un índice de capital básico de 11,84%, mientras que su indicador de adecuación de capital alcanzó el 16,27%.
Sin embargo, este tratamiento regulatorio también supone mayores riesgos para los inversionistas. A diferencia de los bonos convencionales, los AT1 están diseñados para absorber pérdidas cuando la situación financiera del emisor se deteriora.
En concreto, las condiciones de la emisión establecen que, si el capital básico del banco cae por debajo del 5,125% de sus activos ponderados por riesgo o si la entidad entra en insolvencia, los tenedores pueden perder la totalidad del capital invertido y los intereses devengados.
Este tipo de instrumentos comenzó a abrirse espacio en Chile en noviembre de 2023, cuando HSBC Bank Chile concretó la primera emisión de bonos perpetuos en el mercado nacional.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido recienteVER MÁS
Confuturo, Credicorp, Ameris y alianza Falcom-Territoria compiten por la compra del edificio Isidora 3000
Se espera que en las próximas semanas se adjudique la placa comercial, el edificio de oficinas y los estacionamientos del complejo a uno de los postores, que ya pasaron las etapas de due dilligence y presentaron sus ofertas vinculantes. La operación se cerraría este año.
Walker y Von Appen marcan diferencias sobre empleo, crecimiento y liderazgo en el primer debate por presidir la CPC
Un encuentro organizado por Diario Financiero reunió a las dos cartas que buscan suceder a Susana Jiménez en la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio. Junto con evaluar su gestión, reconocieron que aún no definen a sus vicepresidentes.
The Legal 500 lanza guía 2027 y destaca a los mejores estudios de abogados de Chile en 28 categorías
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Hospital del Salvador obtiene su puesta en servicio provisoria pese a reparos por equipamiento e infraestructura
El hito se concretó en medio de cuestionamientos por defectos en la climatización del recinto, filtraciones y equipos faltantes. Desde el MOP aseguran que el proceso se desarrolló satisfactoriamente.
BRANDED CONTENT
Del laboratorio a la oficina: cómo y dónde diseñar espacios para startups científico-tecnológicas
Solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete