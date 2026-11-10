Banco BICE apuesta por los bonos perpetuos y levanta más de US$ 108 millones

La entidad adjudicó UF 2,5 millones en bonos sin fecha de vencimiento, a una tasa de 3,93%, en una operación destinada a fortalecer su capital regulatorio.

Banco BICE se sumó este martes a las pocas entidades que han recurrido a los denominados "bonos perpetuos" para financiarse en el mercado local. A través de esta modalidad, todavía poco habitual en Chile, la entidad del grupo Matte colocó UF 2,5 millones, equivalentes a unos US$ 108,5 millones, a una tasa de adjudicación de 3,93%.

La operación, intermediada de manera exclusiva por BICE Inversiones, se realizó mediante un remate holandés en la Bolsa de Comercio de Santiago y registró una demanda equivalente a 3,25 veces monto ofertado. El bono, identificado bajo el nemotécnico "BBICAT1-A", cuenta con una clasificación de riesgo A+A+ por Feller Rate y registró un monto transado de $ 105.230,6 millones.

Además, fue reservada exclusivamente para inversionistas calificados, de acuerdo con las condiciones de emisión.

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Estructura

A diferencia de los bonos tradicionales, que establecen una fecha para devolver el capital, estos títulos no tienen un vencimiento definido, por lo que pueden permanecer vigentes de forma indeterminada, sujetos a las condiciones de emisión.

En este caso, el instrumento contempló una tasa de cupón inicial de 4% anual, con pagos semestrales a partir de enero de 2027. Sin embargo, el banco tendrá la posibilidad de rescatar anticipadamente los bonos desde julio de 2031, cinco años después del inicio del devengo de intereses, siempre que cuente con la autorización previa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

De esta manera, aunque el bono no tiene vencimiento, el banco podrá devolver anticipadamente el capital, sin que ello constituya una obligación.

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Fortalecer el capital

Detrás de la operación está el objetivo de reforzar la posición patrimonial del banco. Los instrumentos corresponden a los denominados bonos AT1 (Additional Tier 1), incorporados al marco regulatorio chileno con la implementación de Basilea III.

Su principal característica es que los recursos obtenidos pueden computarse como capital adicional de nivel 1 para efectos regulatorios, lo que permite a las entidades financieras fortalecer sus indicadores de solvencia sin necesidad de emitir nuevas acciones.

Según los antecedentes entregados por Banco BICE durante su presentación a inversionistas, a junio de 2026 la entidad registró un índice de capital básico de 11,84%, mientras que su indicador de adecuación de capital alcanzó el 16,27%.

Sin embargo, este tratamiento regulatorio también supone mayores riesgos para los inversionistas. A diferencia de los bonos convencionales, los AT1 están diseñados para absorber pérdidas cuando la situación financiera del emisor se deteriora.

En concreto, las condiciones de la emisión establecen que, si el capital básico del banco cae por debajo del 5,125% de sus activos ponderados por riesgo o si la entidad entra en insolvencia, los tenedores pueden perder la totalidad del capital invertido y los intereses devengados.

Este tipo de instrumentos comenzó a abrirse espacio en Chile en noviembre de 2023, cuando HSBC Bank Chile concretó la primera emisión de bonos perpetuos en el mercado nacional.