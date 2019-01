Cambios al Etiquetado: “Puede abrir una caja de pandora”

Para Daniel Vercelli, gerente general de Coca-Cola Chile, las propuestas de algunas empresas en torno a eventuales modificaciones a la Ley de Etiquetado “es un debate que puede abrir una caja de pandora”.

“La ventaja que tiene hoy día los 100 gramos o mililitros es que hace muy fácil de comparar de un producto a otro, porque es una medida estándar. Lo complejo de las porciones es que cada uno puede terminar, definiendo sus tamaños de porción de forma arbitraria o incluso conveniente”, sostiene.

Añade que incluso existen casos donde el tamaño de las porciones es distinto por empaque para los mismos productos: “Uno ahí genera confusión y va en contra del objetivo de darle más información a los consumidores”.

Por ello, dice, han tomado la iniciativa desde 2010 de incluir cuántas calorías representa una porción estándar de 200 mililitros, equivalente a un vaso. “Es una porción que es la misma independiente del formato del envase”, explica.

“En este punto nosotros no estamos 100% alineados con otras empresas del gremio. Creemos que hay muchas oportunidades detrás de la Ley de Etiquetado, por ejemplo: ir a cubrir categorías o tipos de comida que hoy día no están cubiertos, pues todo lo que uno hace y cocina en su casa, o come fuera de la casa y no está envasado, es cerca del 70% de la ingesta diaria y no hay una ley que cubra eso”, añade.