CÓRPORA aumenta participación en app outdoor

Su nombre es SUDA, es una app que recomienda rutas para practicar más de 30 deportes al aire libre en más de 100 países y sin necesitada de tener conexión a internet. Y por estos días está escalando: de la mano de Broota -plataforma de crowdfunding- está en su tercera ronda de levantamiento de capital.

Desde su creación en 2014, ya alcanzó el millón de dólares y ahora van por 450 millones de pesos más. Dentro de los inversionistas se encuentra Córpora, dueños de los hoteles Explora - representados por Max Ibáñez y quienes en esta oportunidad aportaron el 10% de ese paquete, con lo que suman el 3% de la propiedad total-, el empresario Boris Garafulic, el publicista Andrés González y José Antonio Bulnes, uno de los socios de SUDA. En marzo Suda ganó un fondo CORFO de 100 millones de pesos exclusivamente para internacionalizar la aplicación. Así aterrizaron en Colombia, donde han tenido más mil descargas mensuales pese a la pandemia. Las semejanzas topográficas sobre todo en rutas de montaña, es lo que ha motivado a los usuarios del país cafetero.

Eso no es todo. Exequiel Lira, socio fundador de SUDA, dentro de las próximas semanas se instalará en California, la “cuna del outdoor”, donde pretenden expandirse, ampliar la aplicación y entrar a competir con los grandes como Wikiloc y All Trail. “El centro mundial de las aplicaciones outdoor no la tiene nadie, queremos ir por el,” señala Diego Quintana socio de SUDA.