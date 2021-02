Guía de Ocio: el estreno de El agente topo y actividades que retornan

Guía de Ocio

Un parque de entretenciones y una feria al aire libre, vuelven este fin de semana. Como siempre, novedades del streaming y lecturas recomendadas.

Tres estrenos del streaming

Además del estreno de El agente topo, el documental chileno dirigido por Maite Alberdi que está en la carrera por los premios Oscar, esta semana llegó a Netflix Descuida, yo te cuido, una comedia negra que cuenta con un gran elenco.

La película dirigida por J Blakeson narra la historia de dos estafadoras; Marla, interpretada por la actriz británica Rosamund Pike, y Fran, por la mexicana Eiza González, quienes intentan engañar a la señora Peterson (Dianne Wiest) sin contar con su peligroso amigo Roman (Peter Dinklage).

Y en Amazon Prime Video se estrenó Tell me your secrets, una serie original de la plataforma y del mismo productor ejecutivo de Big Little Lies y The Undoing, con las actuaciones de Lily Rabe, Amy Brenneman y Hamish Linklater. La trama gira en torno a tres personajes que tienen en común un pasado inquietante y cargado de secretos.

Vuelve Emporio Echinuco

El Encuentro Chileno de Nuestra Cocina cumple diez años celebrando la gastronomía social, y la buena noticia es que vuelven las ediciones de Emporio Echinuco. Como fue tradición durante 2019, este domingo una serie de productores locales estarán ofreciendo sus productos en la Plaza Loreto Cousiño (Las Lilas), comuna de Providencia, de 10:00 a 20:00 horas. Además de sus ferias al aire libre, el año pasado Echinuco abrió su propio e-commerce: en www.pulperiaechinuco.cl se encuentran los productos de emprendedores chilenos.

Turno noche, Edgardo Cozarinsky

Lo que parece un comienzo dubitativo –una mujer recuerda un pasado y añora un futuro en una micro de un pueblo de la Provincia de Misiones, Argentina– es en verdad la clave para adentrarnos en los secretos del relato. En esta novela, compuesta por tres historias unidas por la soledad y el paisaje, el escritor y cineasta Edgardo Cozarinsky (Buenos Aires, 1939) despliega su oficio utilizando los recuerdos para armar las vidas de tres personajes y un amor loco, una mujer marcada por su destino luego de que el veneno de una picadura de una araña entrara en su sangre y fuera salvada por una bruja de la selva misionera. Los secretos y detalles entregados casi desinteresadamente en el primer capítulo, son los que construyen, al igual que en nuestra memoria, este libro de búsquedas y desencuentros. (Tusquets, 2020) Por Felipe Gana.

Aventura en Santiago

Este sábado, y tras varios meses sin funcionar, vuelve a abrir el Parque Aventura en el cerro San Cristóbal. Canopy, troncos colgantes, cuerdas, muros de escalada y salto al vacío, todos los fines de semana en el acceso de Pedro de Valdivia Norte, junto a la estación Oasis del Teleférico.

El circuito tiene juegos para distintas edades y tamaños clasificados en las categorías pudú, puma y cóndor. Los más grandes (1,55 a 1,95 metros) podrán acceder a un muro de escalada de 15 metros de alto y un canopy de 30 metros de altura, con vista a la ciudad.

Por protocolo sanitario es necesario reservar al momento de comprar la entrada en parqueaventura.com. Además se exigirá uso de mascarilla y guardar distancia de un metro. Parque Aventura abre sábados y domingos, entre 10:00 y 20:00 horas.