DF Constitucional

Luego de un intenso debate se aprobó elevar a 77 UTM mensuales como máximo por convencional y 5 UTM adicionales para convencionales de pueblos originarios y de zonas extremas.

Luego de varias votaciones la comisión de Presupuesto de la Convención Constitucional logró acuerdo para fijar el monto de las asignaciones mensuales para los 155 convencionales estableciendo 77 UTM como máximo por mes, pero se agregan 5 UTM a los representantes de pueblos originarios y los de zonas extremas.

El detalle de los montos, que deben ser confirmados la próxima semana por el pleno de la Convención, establece una asignación de 40 UTM para personal técnico y administrativo de apoyo, 27 UTM para asignación de viáticos, 10 UTM para gastos operacionales; y 5 UTM adicionales para los convencionales de pueblos originarios y zonas extremas.

Antes de llegar a un acuerdo hubo cuatro propuestas que fueron rechazadas. La de Chile Vamos que establecía un monto máximo equivalente a 30 UTM mensuales; luego se votó la propuesta de los convencionales Daniel Stingo, Isabel Godoy (PPOO) y Francisco Caamaño; que establecía un monto total de 87 UTM mensuales; y la propuesta de los convencionales Miguel Ángel Botto y Eduardo Castillo que limitaba en 81 las UTM al mes.

Los coordinadores de la comisión César Valenzuela (PS) y Gloria Alvarado (LDP) propusieron originalmente 72 UTM mensuales, que tampoco fueron aceptadas. Luego de un receso Valenzuela hizo la nueva propuesta de 77 UTM que finalmente prosperó.

El convencional Bernardo Fontaine (independiente Chile Vamos) cuestionó el alza al plantear que "se aprobó un aumento de asignación a los constituyentes de $1,5 millón originales que están en el presupuesto a $4.020.000 según la UTM de hoy, un alza de 170%; y a $4.281.000 para los pueblos originarios y zonas extremas, es decir, es un alza de 185%".

Señaló que "es insólito que el constituyente Daniel Stingo defienda la desigualdad, que no se apliquen las normas parejas para los convencionales y por mayoría la comisión optó por esa desigualdad". Sin embargo, advirtió que "respecto al aumento de los montos de asignaciones no hay presupuesto aprobado para ello. Tendremos que ver si hay reasignaciones de otros ítems o si se piden recursos adicionales al gobierno".

En tanto María José Oyarzún (FA) consideró que el monto sigue siendo bajo "no tenemos ni un cuarto de lo que tienen los otros poderes constituidos, estamos haciendo lo mejor posible para que la CC funcione. Si hoy nos quedamos con el $1,5 millón, tendríamos que sesionar por zoom, olvidarnos de hacer cabildos y del apoyo técnico de otras personas".

Loncon: No hay privilegios

La mesa de la Convención encabezada por Elisa Loncon y Jaime Bassa, salieron al paso del detalle de gastos ejecutados en el primer mes señalando que la mayoría son de responsabilidad de la Segpres. "Lamentablemente la Segpres no puso criterio de austeridad y los montos se inflaron sustantivamente y eso no es responsabilidad de esta mesa" y aseguró que "que quede claro que todos los gastos estarán en criterio de responsabilidad. Antes nosotros no definimos los gastos".

Bassa rechazó la existencia de "privilegios ni de servicios especiales, hay una estructura presupuestaria que dependía de las licitaciones comprometidas previas al 4 de julio, que se proyectaron por tres semanas luego del 5 de julio. En la medida que esta mesa se fue enterando de los costos adicionales, que esos servicios tenían, los fuimos suspendiendo todos".

La tarde del jueves se constituyó el Comité Externo de Asignaciones de la Convención que está integrado por es Myrta Vergara (Contraloría), Diego González (CPLT); Jacqueline Jorquera (Tesorería); Claudio Carvajal (Senado); Virginia Carmona (Cámara de Diputados) y Salvador Millaleo (pueblos originarios).