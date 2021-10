Empresas del CLG preparan su aterrizaje en Cumbre del Clima, COP26, en Glasgow

Cambio Climático

Entre las compañías socias de CLG Chile que enviarán representantes a la COP26 en Reino Unido, están Aguas Andinas, Arauco y Antofagasta Minerals.

A días del inicio de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que parte el 31 de octubre, algunas compañías del Grupo de Líderes Empresariales por la Acción Climática (CLG Chile) preparan el viaje a Glasgow, Escocia, sede de la Cumbre del Clima.

La directora ejecutiva de CLG Chile, Marina Hermosilla, señala que entre las empresas que asistirán, están Aguas Andinas, Arauco, Antofagasta Minerals y no descarta que se sumen otras del gremio.

Hermosilla, al igual que en la COP25 que se realizó en Madrid en 2019, es parte de la delegación chilena del ministerio de Relaciones Exteriores. “Voy a estar al tanto de lo que está pasando, apoyar cuando sea necesario las negociaciones y saber de primera fuente cómo están avanzando”, señala.

Afirma que está afinando los detalles finales de la agenda del CLG para Glasgow y “todavía tiene algunas cosas en carpeta” para preparar antes de partir, y adelanta que en la COP entregarán una declaración pública en conjunto con otras organizaciones y actores.

Race to Zero

La ejecutiva rescata dos ejes temáticos importantes a tratar en la COP26. El primero es finalizar el libro de reglas del Acuerdo de París, en particular el artículo 6 que regula el mercado de carbono y el apoyo a la cumbre de organismos no estatales, la iniciativa Race to Zero de Naciones Unidas. Esta última es liderada por los High Level Climate Action Champion, el chileno Gonzalo Muñoz (COP26) y el británico Nigel Topping (COP26) para impulsar la carbono neutralidad de distintos organismos a 2050.

“Es súper significativo y permite que la acción climática siga avanzando a pesar de las dificultades de las negociaciones”, dice Hermosilla.

La ejecutiva destaca la incorporación del mundo financiero a la iniciativa y destaca a los asset manager (gestor de activos), bancos e inversionistas que están posicionando sus inversiones con enfoque ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza, por su sigla en inglés).

“Es bien interesante en términos de cómo los inversionistas están escogiendo poner sus inversiones, con énfasis en acción climática, en cómo están incorporando el cambio climático en sus estrategias de negocios y en sus análisis de riesgo”, señala Hermosilla.

Entre las firmas socias de CLG inscritas en Race To Zero, están Aguas Andinas, Arauco, Enel, Engie, HSBC, Schroders, Unilever, Walmart y WSP. Y recientemente se sumaron CMPC, Sodimac y BancoEstado.