Fintech latinoamericanas ya han recaudado la mitad de lo logrado en todo el 2020 con destacada participación de una chilena

Innovación y Startups

El estudio realizado por LatamFintech Hub demostró el crecimiento exponencial de este mercado con el paso de los años y destacó a Migrante como la fintech nacional con mayor recaudación durante este período.

LatamFintech Hub publicó los datos de inversiones en las fintech de la región desde 2019. El estudio, expuesto en el diario La República de Colombia, muestra que el financiamiento de terceros en estas empresas del sector ha crecido fuertemente.

Por ejemplo, se gráfica que en 2019 se cerraron 82 tratos y se recaudaron US$1.986 millones, en 2020 se cerraron 199 acuerdos y se financió un monto de US$2.989 millones.

Respecto a este primer trimestre del año, destacan que se hicieron 90 rondas (20 no fueron reveladas) y se recaudaron US$1.294 millones, de los cuales US$862 millones fueron inversiones de capital y US$431 millones se registraron como financiamiento de deuda. En tres meses se ha alcanzado casi el 50% de lo generado el año pasado.

Nubank, originaria de Brasil, tuvo la ronda más alta en el período, generando US$ 400 millones en enero. Otra ronda de inversión que destacan el estudio es el de la chilena Migrante, la que alcanzó US$ 30,9 millones. Además, se subrayan otras de la región, como la mexicana Konfío (US$ 60 millones) y la argentina Inviu (US$ 15 millones).

Se agrega que se sostuvieron 89 acuerdos de financiación para las fintech en la región durante estos primeros meses del año, no obstante, las diez rondas principales representan alrededor de 69% del monto total destinado.

Ranking latinoamericano



Los países que lideraron la inversión fueron Brasil, con un recaudo de US$ 969 millones en lo corrido del año, lo que equivale a un 74,9%; le siguió México, con un 16% de las inversiones por US$ 207 millones; continúo Colombia, con un 3,7% de la industria, con un recaudo de US$ 48 millones; mientras que Chile quedó en el cuarto lugar, con US$ 41 millones.

Sobre la participación de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC), el estudio reveló que 19 compañías formaron parte de más de una inversión. Incluso, Y Combinator, empresa estadounidense, estuvo en ocho tratos de financiación. Solo dos FIC con alta participación son de la región.

La investigación concluye que más de 66% de las transacciones tiene un ticket de financiación inferior a US$10 millones.