El año en una palabra: Zoom

Glocal

La empresa de comunicaciones de Silicon Valley se convirtió en un fenómeno de la cuarentena y, en un verbo.



Zoom: nombre propio; verbo; empresa de alta tecnología que se benefició con el confinamiento del Covid-19; participar en una videollamada en línea.

Qué diferencia que hace una pandemia. Hace un año, Eric Yuan valía menos de US$ 4 mil millones y el Zoom se hacía generalmente con una cámara de computador. Hoy, Yuan vale $ 18 mil millones y todos, desde primeros ministros hasta sacerdotes y estrellas del pop, están creciendo gracias a la compañía de Silicon Valley que fundó en 2011: Zoom Video Communications.

Zoom se convirtió en un fenómeno cultural. Al igual que Google, Hoover y Xerox, ahora no es solo un nombre familiar sino un verbo, una hazaña que ni siquiera Jeff Bezos de Amazon ha logrado. Cuando el comercio minorista en línea explotó, este último se convirtió en la primera persona en la historia moderna en tener un valor de $ 200 mil millones. Pese a ello, no se le escuchó a nadie hablar de "Amazoning".

Las preocupaciones de seguridad acosaron a Zoom, ya que pasó de tener 10 millones de participantes en reuniones diarias en diciembre de 2019, a más de 300 millones en abril de 2020. A medida que avanzaba el año, la gente se quejaba de "zoombombing" (alguien que lograba bloquear una reunión en línea) y de la "zoom-fatiga".

Sin embargo, su popularidad no ha disminuido. Los trabajadores de todo el mundo todavía dicen "hagamos un zoom" -en inglés funciona aún mejor: "I´ll zoom you"-. Lo genial de esto, es que el usuario utiliza ese término, pese a que utilice las herramientas rivales, como; Microsoft Teams, Google Meet o, satisfactoriamente para Yuan, su antiguo empleador, Cisco Webex. Dejó ese grupo después de no poder persuadir a sus jefes de que la plataforma necesitaba ser más rápida, más simple y fácil de usar en un teléfono.

Las atracciones de Zoom incluyen su simplicidad, el hecho de que se puede usar de forma gratuita para reuniones de menos de 40 minutos y características de las que muchos rivales inicialmente carecían. Entre ellos: fondos digitales que muestran la playa, la luna o el Starship Enterprise.

Por desgracia, hay un problema técnico que no han podido superar. Casi nadie sale de una reunión de Zoom sin escuchar otra de las frases que resumen la vida laboral en 2020: "Estás silenciado (o en mute)".