Los millenials del WSJ

Dory Carr-Harris es editora de audiencia joven del WSJ y lidera el nuevo proyecto que lanzó el periódico norteamericano el mes pasado: se llama Noted, es una revista digital semanal y se enfoca en la generación sub 35. "Los jóvenes buscan noticias confiables", dice desde Nueva York.

El 30 de junio el tradicional diario norteamericano WSJ (The Wall Street Journal) lanzó la primera edición de Noted, una revista digital enfocada en el público millenial. Lo hicieron de esta manera: "Hola, mundo!" La frase titula una fotografía en la que 5 periodistas (Tyler Blint-Welsh, Deborah Acosta, Alvin Chang, J.J. McCorvey, Alex Janin, and Allison Pohle) sentados en las mesas de la sala de redacción de la 6a Avenida de Nueva York, saludan a sus nuevos lectores.

En la carta editorial que acompaña el retrato, Dory Carr-Harris (34), editora de audiencia joven del WSJ (cargo que se creó para ella en abril), canadiense, ex editora ejecutiva de Vice Media y quien encabeza este proyecto, explica que "el mundo se ve completamente diferente del que era cuando nos despertamos hace seis meses, el 1 de enero. El panorama económico, político y social cambió drásticamente; así como la forma en que nos conectamos con nuestras familias, colegas y comunidades.

La profunda ansiedad sobre el estado de la economía global ha abierto un abismo de incertidumbre sobre el futuro para las generaciones más jóvenes. Y el cambio sistémico exigido por quienes protestan contra la injusticia racial ha demostrado que muchos desean reevaluar algunas de las estructuras fundamentales de nuestra sociedad". Es eso, explica ella a DFMAS, lo que motiva la creación de un medio -dependiente del periódico económico más importante de Estados Unidos- súper personalizado y enfocado para el grupo de lectores entre 20 y 35 años. "A través de nuestras historias ellos mismos nos contarán cómo es ser joven en el mundo de hoy".

La revista tiene 7 secciones a través de las cuales tratan este asunto: Salud, Dinero, Relaciones Personales, Trabajo, Cultura, Ideas y Educación. Todas con testimonios y casos de ciudadanos de esa generación. "Queremos que nuestras historias reflejen la preocupaciones de nuestros lectores. Esperamos que vean sus caras, escuchen sus voces, en todo lo que hagamos", añade la reportera. No en vano, su slogan es: para ti, contigo, por ti.

El correo

Aunque el proyecto se lanzó formalmente hace poco más de un mes, fue en marzo cuando el WSJ, periódico fundado en 1889 y que hoy es controlado por Rupert Murdoch (89) y dirigido por Matt Murray, comenzó a publicar las primeras líneas de Noted. Entonces, se habilitó un espacio en el mismo sitio web del Journal –como es conocido internacionalmente el periódico– para cubrir notas que pudieran ser de interés de jóvenes. Dorry Carr fue quien hizo el anuncio a través de una carta titulada "Querido Noted: respondiendo tus preguntas, pequeñas o grandes, en la era de coronavirus". Y dejó el mail de Alvin Chang para que los lectores comenzaran a mandar sus dudas.

Una de las primeras en llegar fue la de Dion Mills, estudiante de Syracuse University. Él tenía la inquietud si, al ser dependiente de sus padres, recibiría bono del gobierno o no. Y, un periodista de Noted reporteó el caso con las autoridades y le respondió a través de Noted: "Dion, esa es una gran pregunta. El Congreso aprobó un paquete de estímulo que, entre otras cosas, enviará un cheque de US$ 1.200 a los estadounidenses que ganen menos de US$ 75.000 al año. Aquellos que ganen hasta US$ 99. 000 al año también recibirán cheques, aunque cantidades menores. Pero no es tan simple para ti y tus amigos. En su declaración de impuestos sus padres señalaron que ustedes son dependientes, según lo que establece la fundación Garrett Watson, no califican para el bono".

El correo entre lectores y periodistas creció. A tal punto, que según cuenta Dory, la idea –que desde antes de la pandemia daba vueltas en sus cabezas– de crear formalmente un medio pensado para esta audiencia tomó forma. "Es interesante porque este es un producto que ha estado en discusión durante un tiempo, pero creo que lo que hemos visto en los últimos 6 meses es un cambio en el mundo que nos rodea y también hemos cambiado. Este es un momento tan importante en el mundo, que los jóvenes realmente buscan fuentes de noticias confiables para obtener su información y buscan contenido que sea realmente relevante", explica.

La necesidad de contenido útil, informativo y confiable es más fuerte que nunca. El mundo está cambiando muy rápidamente y queremos proporcionar recursos que sean constantemente útiles. Las personas están navegando sus vidas de manera muy diferente ahora que antes de la pandemia, lo que ven como sus visiones del futuro ha cambiado, cómo han cambiado sus finanzas, cómo y si deciden comenzar una familia o hacer un cambio en su carrera Esas son las historias que Noted se esfuerza por contar.

Los consejeros

Este medio debía tener características especiales: "La revista presenta informes originales del equipo de Noted y de reporteros de todo el Journal. Pero también presentamos nuevas voces desde fuera de la sala de redacción". Pero no todo el material de Noted proviene de este correo. También hay pautas propias, como una que habla sobre el caso de un incipiente restaurant en Harlem que sobrevivió al coronavirus; o de cómo comprar una casa en pandemia; otra de cómo han cambiado los hábitos de consumo y gasto durante la crisis; de enamorarse en medio de la pandemia; o de lo que piensan los demócratas sobre el financiamiento policial, la marihuana y el programa de salud Medicare.

Aunque estos reportajes –muy pocos son de temas políticos pese al año electoral no vienen directamente de los lectores, la editora cuenta que se creó un grupo de consejeros –a los que se bautizó como Noted Advisors– con quienes se comentan y evalúan los artículos una vez publicados. "Creamos una comunidad que se puede encontrar en LinkedIn. Este grupo está formado por lectores jóvenes (son cerca de 7 mil los que participan) y juntos les damos un vistazo a algunas de las cosas emocionantes que estamos haciendo en Noted, solicitando sus comentarios sobre los temas que les interesan y las historias que les han gustado o no. Los hemos publicado y los invitaré a preguntas y respuestas en vivo y otras reuniones comunitarias con el personal de Noted".

Sin dudas, la comunidad es lo que la lleva en esta generación, añade ella de inmediato. "Noted está diseñado para construir una comunidad de jóvenes lectores y oyentes. Y para lograrlo creemos que los comentarios de la audiencia son extremadamente importantes. Estamos encontrando formas de crear conversaciones bidireccionales con nuestros lectores, para tener ese ciclo de comentarios y asegurarnos de que se sientan reflejados en nuestro contenido".

WSJ "junior"

-Tras el lanzamiento, en la prensa que habla de que Noted es una especie de WSJ Junior, algo que desde el mismo equipo han negado, así como han dicho que "no estamos tratando de migrar personas del WSJ". ¿Puedes explicarlo?

-Noted se incluye con una suscripción al Wall Street Journal, está detrás del muro de pago dinámico del Journal. No estamos tratando de migrar lectores de un producto WSJ a otro. Todo está en el mismo producto principal. Noted es una manera de agregar una serie de historias ya publicadas en wsj.com en un solo lugar, dirigiendo a nuevas audiencias a historias que de otro modo no habrían descubierto.

Para lograrlo, cuenta Carr-Harris, la multiplicidad de plataformas es clave. "Esto, porque nuestra audiencia aquí accede a periodismo narrativo de larga duración, historias de video y audio, así como nuevos formatos interactivos. Hay un montón de contenido relevante para este grupo de edad publicado para WSJ todos los días. Nuestro objetivo es construir una nueva audiencia y comunidad de lectores jóvenes, y la próxima generación de suscriptores del Wall Street Journal", concluye Dory Carr-Harris.

Así se describe Dory Carr-Harris en LinkedIn: "Soy una editora galardonada por hacer que el contenido del periodismo sea más accesible, informativo y emocionalmente impactante en todas las plataformas. Fui editora ejecutiva de Vice Media donde dirigí la sala de redacción, supervisando todo, desde los principales proyectos editoriales, las características de investigación, hasta la selección diaria de historias. (...) y estoy increíblemente orgullosa de haber encabezado una red de jóvenes periodistas que informaron sobre temas que les importaban en Instagram y Snapchat. Ahí lo que más me gustaba hacer era el dalily podcast. Antes de eso, fui editora de un sitio de noticias de innovación, consultora de la Fundación Wikimedia, editora asociada de Doubleday Canadá, y reportera y fact checker de la revista Toronto Life y Torontois".