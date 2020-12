Gitanjali Rao: La niña del año que busca evitar la próxima pandemia

Personaje

Tiene 15 años y es catalogada como la “científica más joven del mundo”. Lidera un movimiento de 30 mil adolescentes que buscan dedicarse a la tecnología y trabaja en una universidad. Estudia para ser de piloto de avión, y, hace dos semanas Time la eligió “La niña del año”. “Los menores somos capaces de crear ideas que ningún adulto puede encontrar”, asegura a DF MAS.

Ocurrió mientras miraba televisión. En un reportaje del canal local de Michigan, Gitanjali Rao, cuando tenía 10 años, se enteró que miles de niños tomaban agua contaminada con partículas de plomo. El evento, que fue catalogado en Estados Unidos como la “Crisis del Agua en Flint”, gatilló lo que después sería su puerta de entrada al mundo de la ciencia.

“Me afectó mucho saber que niños de mi edad estaban tomando veneno todos los días. Me pareció muy injusto”, afirma la adolescente en entrevista con DF MAS vía Zoom, desde Denver, Colorado.

Fue así como en 2015 inventó un dispositivo llamado Tethys, basado en nanotubos de carbono, que mandaba información de la calidad del agua al celular, vía bluetooth. En un par de meses -y junto a la ayuda de sus padres, ambos destacados ingenieros- había encontrado una forma rápida y barata de medir la contaminación del agua. Desde ahí todo cambió. Su invención se convirtió en un éxito y recorrió el mundo presentándola.

Luego de su creación, fue premiada por Forbes y Discovery, escribió un libro y comenzó su carrera en las charlas TED. Hoy tiene 15 años recién cumplidos y una larga lista de experimentos pendientes.

El kit de química y el 3D

Si bien la crisis del agua en Flint gatilló una de sus primeras investigaciones, su inclinación por la ciencia comenzó antes. “Lo primero que me llevó a interesarme fue cuando mi tío me regaló un kit de química. Yo tenía 4 años y eso cambió mi mundo para siempre, porque me di cuenta de lo que me apasionaba”, cuenta Rao, quien nació en EEUU luego de que sus padres se mudaran desde la India en los ‘90.

Eso sí, cuenta que lo que realmente catapultó su carrera en el área del STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) fue una creación que nació cuando ella tenía 8 años: “Era un prototipo que permitía que todos los muebles de un salón se fueran bajo tierra para tener un espacio vacío”.

Luego de su experiencia con Tethys, decidió dedicarse 100% a este mundo. Cada semana aprendía e inventaba algo nuevo. Y si bien partió como una principiante, hoy se mueve con naturalidad usando impresoras 3D, inteligencia artificial, programas de computación avanzada como Python y microscopios.

Esto la llevó a que la universidad de Colorado Denver se fijara en ella. Cuando tenía apenas 13 años le pidieron ser investigadora de un ambicioso proyecto científico que sigue en curso: desarrollar un dispositivo para encontrar adicciones tempranas a los opioides recetados, un tema que preocupa a las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

Sin embargo, afirma, su acercamiento a la medición del agua contaminada y su afán de solucionar la crisis de los opioides en Norteamérica fue solo el comienzo.

La niña piloto

La portada de la revista Time del 14 de diciembre fue simple pero llamativa. Fondo blanco y una joven —con varias medallas colgadas en el cuello— sentada en un cubo, blanco también. “Gitanjali Rao: La niña del año, científica e inventora”, era la leyenda que acompañaba la fotografía.

De esta forma, el semanario estadounidense inició el primer “Kid of the Year”, nominación que crearon junto a Nickelodeon tras el fenómeno de Greta Thunberg en 2019. Con la niña sueca, la revista comprobó el potencial y liderazgo de las figuras adolescentes. Este año, Gitanjali Rao fue seleccionada dentro de 5 mil otros postulantes entre 8 y 16 años. “Estoy tan inspirada por liderazgos como el de Greta, Malala Yousafzai —la pakistaní que se convirtió en la ganadora más joven de un premio Nobel, en 2017— y otros estudiantes porque son ellos los que están haciendo un impacto en el mundo”, confirma.

La entrevista no fue realizada por un periodista ni miembro del equipo Time. La interlocutora fue la actriz Angelina Jolie. “Ella es fantástica, es una persona increíble. Es tan amable que tuvimos una conversación de casi dos horas. No solamente estoy inspirada por su trabajo como actriz, sino que también por su activismo”, dice Gitanjali Rao, quien añade que la revista “acertó con este nuevo premio, ya que demuestra que nosotros, los niños, somos importantes, pues tenemos el futuro en nuestras manos. Somos capaces de crear ideas únicas, que ningún adulto puede llegar a encontrar”.

Y si bien todavía es una niña que va al colegio, ya tiene clara su misión. “Me gusta utilizar la ciencia y capitalizarla para generar un cambio social e impactar en las personas y en el mundo de una manera positiva”, afirma Rao, quien actualmente tiene clases online en una escuela pública norteamericana especializada en tecnología. “Es una experiencia de aprendizaje para mí. Claramente es difícil administrar mis tiempos, pero creo que estoy siendo capaz de generar una sólida base de conceptos que me ayudarán a definir mi carrera como innovadora”, añade por videoconferencia.

Y cuando no está en el salón virtual ni inventando aparatos, cuenta que se ocupa en dos cosas: cocinar pasteles o estudiar para su licencia de piloto. “Mi papá vuela como pasatiempo y lo he hecho con él desde que tengo tres años. Cuando cumplí los 13 me di cuenta que quería volar un avión antes que un auto”, asegura.

La cruzada contra el ciberacoso

En sus 10 años de educación escolar, Gitanjali Rao ha estado en más de siete colegios. Y esa experiencia de conocer a compañeros nuevos nunca le pareció agradable. Fue así como creó otra de sus herramientas: Kindly.

“El ciberbullying fue un miedo muy grande para mí. En todos los lugares había gente nueva, un nuevo contexto. Todo eso obviamente me preocupaba, especialmente cuando había tecnología involucrada”, afirma Rao.

Kindly es una plataforma que permite detectar y prevenir el cyberbullying, la cual se puede agregar a redes sociales y al navegador. Este programa permite encontrar, vía inteligencia artificial, mensajes que son considerados bullying y enviar una alerta para que en el futuro no vuelvan a ocurrir. “Quise encontrar una forma para que los adolescentes tuvieran una forma de comunicación más segura”, confiesa.

Cuando un usuario escribe algo en una red social que es considerada discriminatoria, Kindly recomienda utilizar otra palabra. La idea, según Rao, no es castigar, sino entregar la oportunidad de repensar el mensaje. La iniciativa es apoyada por Unicef y diversas fundaciones escolares.

Su única duda

La entrevista lleva 20 minutos y todas sus respuestas son rápidas, concisas y específicas, como si las hubiera tenido preparadas desde antes. Sin embargo, hubo una que no respondió de inmediato.

—¿Qué quieres hacer cuando egreses del colegio?

—Cuando termine la secundaria —piensa muchos segundos antes de seguir. —No estoy segura, pero definitivamente quiero seguir aprendiendo, por lo tanto, entraré a la universidad. No sé dónde quiero ir, pero independiente de lo que haga querré estar realizando una diferencia positiva. Además, quiero dedicarme al diseño de productos, la genética y la biotecnología.

Aunque en un momento quería entrar al Massachusetts Institute of Technology (MIT) a estudiar genética, hoy no está segura, ya que tiene muchos intereses distintos. Y en vez de pasar tiempo en TikTok, prefiere leer las noticias de la MIT Tech Review.

“Quiero prevenir futuras pandemias”

A inicios de 2020 Rao estaba enfocada en liderar un movimiento de 30.000 niños interesados en la ciencia para entregarles “un puntapié inicial y un lugar donde se puedan sentir seguros y cómodos con sus objetivos y sueños”, dice la adolescente, quien además lidera la lucha por la igualdad salarial: “Las mujeres merecen ser pagadas igual que los hombres, porque por cada dólar que gana un hombre, una mujer recibe 80 centavos por el mismo tiempo, esfuerzo y trabajo”.

Pero la llegada de la pandemia cambió todo. “Ahora estoy trabajando en encontrar maneras de prevenir futuras pandemias para que no tengamos que quedarnos en casa nuevamente”, confiesa Rao, quien asegura que el hecho de que la comunidad científica pudiera encontrar una vacuna traerá muchos desarrollos en ese sector en el futuro.

Sin embargo, advierte, su interés de frenar una próxima pandemia es solo una ambición, un proyecto. No tiene algo concreto, ya que trata que todas sus creaciones salgan de manera natural. “Siento que nosotros deberíamos ir a nuestro propio ritmo, ya que eso te permite mantener la pasión, los gustos y ese ingrediente que te moviliza a solucionar los problemas de la sociedad”, cuenta.

También está desarrollando un nuevo aparato, el cual detectará parásitos en el agua usando microbios genéticamente modificados. “La idea es usar seres vivos para encontrar otros seres vivos”, adelanta.

Por ahora todos estos inventos están solo en Estados Unidos. Pero no por mucho tiempo más. Uno de sus próximos proyectos es internacionalizar gran parte de sus creaciones “ya que muchos de los problemas más graves están fuera de Norte América”, concluye.