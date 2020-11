La historia del cable-operador chileno que busca conquistar Latinoamérica

Por dentro

La empresa chilena de televisión online en vivo Zapping acaba de terminar un aumento de capital por US$2 millones, donde participaron Óscar Lería e Ignacio Rivadeneira. además cerró un acuerdo de riesgo con Canal 13 y prepara su aterrizaje en Colombia.

Durante la cobertura televisiva del plebiscito, un comercial cargado de imágenes neón y música rock se repitió durante toda la jornada electoral. En miles de pantallas a lo largo del país apareció un joven de pelo largo que cuestionaba la atención de las empresas de cable tradicional y prometía un servicio de televisión por internet único en Chile.

“Hoy todo funciona por internet y ahora la tele también. Nadie debería pagar un triple pack. Nadie”, decía el protagonista.

Detrás de las cámaras estaban atentos los ejecutivos de Zapping, una empresa chilena de televisión online que lleva más de dos años activa y que ha recibido apoyo financiero de fondos como Wayra y de sociedades lideradas por Óscar Lería y el abogado Ignacio Rivadeneira.

La idea detrás del comercial nació desde la misma empresa como una continuación natural de una campaña de marketing que iniciaron el año pasado. Sin embargo, lo hicieron a su manera: no contrataron a una agencia de publicidad; el protagonista del video, Nicolás Clemens, integra el equipo de Zapping; y el guion estuvo a cargo del CEO Gustavo Morandé. Ni siquiera se tuvieron que trasladar a un estudio ajeno, ya que utilizaron uno de Canal 13, donde actualmente están emplazadas sus oficinas. Todo fue “hecho en casa”, dicen.

“Se lo planteamos a varias agencias grandes pero sentimos que ninguna tenía el ADN de cómo queríamos mostrarnos y reflejar Zapping. Y nos dijimos que la verdadera forma era hacerlo, protagonizarlo y escribirlo nosotros mismos”, cuenta a DF MAS Gustavo Morandé.

El objetivo de la campaña era uno: generar impacto y atención, que las personas conocieran la marca y pensaran cambiar de cable operador. Y lo lograron. El video lleva tres semanas en Youtube y ya acumula 500 mil visitas. Además, desde el estreno de la producción las ventas han crecido a “otro ritmo”, según Morandé.

La tecnología primero

Gustavo Morandé está sentado en una silla de plástico en uno de los patios interiores de Canal 13 (ver recuadro). Saca su teléfono y abre la aplicación Zapping. En dos segundos aparece un partido de fútbol americano en HD. A partir de ahí empieza a sintonizar canales: va a los infantiles, pasa por las películas, sigue por los internacionales y termina en la señal abierta. La mayoría, sintonizan bien.

“¿Viste? Es súper rápido. Y ni siquiera tengo WiFi”, cuenta.

Zapping nació hace un poco más de dos años, pero hace uno que ofrecen el servicio de televisión en vivo. El primer tiempo lo destinaron a experimentación, validación, construcción de la plataforma y negociación contractual con los canales. Durante el segundo, se preocuparon del lanzamiento y del funcionamiento de la interfaz. El horizonte, actualmente, es expandir lo más posible el servicio.

Hoy ofrecen más de cien canales: desde infantiles e informativos, hasta películas y deportes. Tienen señales coreanas y japonesas y la mayoría de las estaciones que se encuentran en el cable tradicional. Todos se pueden sintonizar desde un computador, teléfono, televisor inteligente o tablet. La suscripción cuesta $14.900 al mes.

Las cerca de 15 personas que trabajan en Zapping se preocupan de organizar, desarrollar y potenciar la plataforma. La mitad está con trabajo remoto, y la otra presencial. Pocos usan camisa y la mayoría bordea los 30 y 40 años.

La obsesión de Gustavo Morandé es la tecnología. “Nosotros bajamos la señal, la codificamos, la mandamos al servidor y la distribuimos. Cada punto lo controlamos nosotros, al nivel que lo podemos optimizar de forma perfecta”, asegura.

Los primeros gastos importantes de la compañía fueron en busca de una plataforma liviana y rápida. Usaron parte importante de los recursos iniciales en eso y lo siguen haciendo. Antes que una empresa de contenidos, son una startup tecnológica, aclara el fundador.

Lería y Rivadeneira

Pelear, eso sí, codo a codo con empresas como VTR, Movistar, Entel, Claro y DirectTv no fue un desafío fácil, ni barato. Desde Zapping tuvieron que desarrollar una plataforma lo suficientemente potente para aspirar a ser competitivos con los gigantes del cable. Y para eso necesitaban fondos.

Tocaron la puerta de personajes conocidos en el mundo de los negocios. En su primer levantamiento de capital (que fue de US$ 500 mil) participó Wayra —brazo inversor de Telefónica— e inversionistas minoritarios. Con esos fondos avanzaron en la creación de la plataforma y en los primeros contratos con los canales internacionales, como ESPN, Fox y Discovery.

“Tuvimos la suerte de que lo prometido en el primer aumento de capital lo logramos cumplir en las fechas propuestas. Eso nos dio la oportunidad de decirle a los otros fondos ‘esto va de acuerdo al plan, pero necesitamos más plata para poder escalar, armar un equipo de desarrollo y cerrar con más canales”, afirma Morandé.

Acaban de cerrar un segundo levantamiento de capital de US$ 2 millones, donde participó la familia Lería (con US$ 500 mil) a través de distintas sociedades: Osler (family office de Óscar Lería); Inversiones Cinco Eles (sociedad de los hijos); y WildSur, family office de Paola Luksic, mujer del empresario.

Ignacio Rivadeneira, abogado y quien fue el hombre de confianza del Presidente Sebastián Piñera durante su primer mandato, también ingresó como inversionista junto a otros familiares: aportaron cerca de US$ 100 mil aproximadamente. Aunque lo de él son las leyes, no es un lejano al mundo de la entretención: su mujer, la periodista María Luisa Godoy, lo ha acercado a este mundo. Actualmente Rivadeneira también participa en el directorio junto a Mauro Valdés (exdirector ejecutivo de TVN), Eduardo Amadeo (cofundador de Mountain Nazca), Luis Enrique Álamos (expresidente PwC), Nicolás Lavín (CEO de Cloner) y Felipe Matta (General Managing Partner en Chile Ventures). Según el CEO, la mesa es diversa, con gente con diferentes habilidades y experiencias. Eso ha sido clave, dice, para el éxito de Zapping.

Aparte de la llegada del clan Lería y Rivadeneira, Morandé afirma que el segundo aumento de capital se completó con pequeños aportes: “No entró ningún grupo en forma tan grande. Está bastante desagregado. Se repartió entre las familias Achurra, Zaldívar, Gamboa, pero no hay un gran grupo empresarial detrás”.

Cuando Netflix los vea...

Desde Zapping están nadando a contracorriente y hasta ahora están conformes. Cuando muchas de las empresas se están enfocando en producir compañías de VoD (Video on Demand), como Netflix y HBO Go, desde Zapping apostaron por la televisión tradicional en un formato distinto.

“La televisión, en su formato lineal, no va a morir nunca porque tiene un espacio. Los hábitos de consumo son muy distintos. Me preguntan cómo hace Zapping para competirle a Netflix y eso es un tremento error porque nosotros no le competimos, somos un complemento”, confiesa Morandé. Y agrega: “La gente llega tarde a su casa y no les da para ver una serie y dedicarle tiempo, entonces prende la tele. Ese espacio les entrega compañía. Y eso no lo va a ofrecer nunca el VoD porque el VoD los obliga a elegir, a prestarle atención”, reflexiona.

En Zapping afirman que ya validaron el producto y consiguieron financistas en poco tiempo. Esto les permite avanzar en su próximo objetivo: lanzar un Zapping 2.0 con una nueva interfaz y nuevos servicios.

Pero lo más importante por ahora es la internacionalización.

El país seguro es Colombia. Zapping espera aterrizar durante el verano en Bogotá. Para esto se están apoyando en Price Waterhouse, empresa que los está asesorando en su proceso de internacionalización. Eso sí, ya están evaluando otros destinos: en carpeta están Perú, Argentina, Ecuador y México.

Expandirse en Chile, llegar a mercados internacionales, conquistar Latinoamérica y convertirse en la empresa de IPTV más exitosa de la región. No es poco, dicen, pero ese es el objetivo que se establecieron.

Pero hay algo que podría interrumpir ese camino. Una posible compra de algún gigante del streaming. Gustavo Morandé matiza:

—¿Venderían Zapping si Netflix o Amazon Prime quiere entrar al mundo del live?

—Nosotros no tenemos la empresa en venta hoy día, pero como toda startup queremos hacerla crecer lo más posible y buscar posibilidades de salida. En ese sentido, para nosotros lo que es tecnología es muy importante. Queremos tener una compañía solida que tenga valor el día de mañana. Que cuando Amazon Prime o Netflix quieran meterse en la industria live, vean en Zapping una cosa que no ha desarrollado nadie más.

La colaboración del “13”

¿Pero cómo logró una empresa de menos de 15 personas aparecer en la franja publicitaria de Canal 13 en uno de los días con más sintonía a nivel nacional? Según Morandé, cuando llegaron a sus oficinas ubicadas en Inés Matte Urrejola a finales de 2019 estrecharon relaciones con algunos gerentes de la señal.

Sin embargo, fue Maximiliano Luksic, director ejecutivo de la estación televisiva, el que gatilló la posibilidad. Morandé y Luksic se conocieron en Cannes, Francia, en un festival de televisión.

Canal 13, de la mano de Luksic, decidió suscribir a un acuerdo de riesgo y liberarle un importante espacio de la franja publicitaria para que Zapping pudiera desarrollar su propuesta de marketing. El deal se cerró en abril y se materializó hace poco más de veinte días, cuando el comercial salió por primera vez al aire. También les dieron acceso a sus estudios y actualmente están con unas pequeñas apariciones en programas en vivo, una especie de placement que según Morandé es única y que ellos inventaron.

“(El acuerdo de riesgo) se dio por las conversaciones de pasillo y el progresó porque ellos veían que empezábamos a tener fuerza. De ahí salió la idea de sentarse a conversar y cómo podía el canal potenciar el crecimiento de Zapping. Por eso hicimos este acuerdo donde disponemos de una pauta publicitaria bien grande para promocionar nuestro servicio”, asegura el CEO de la startup.

Pero eso no es todo. Zapping también le arrienda parte de la infraestructura a la estación de Andrónico Luksic. Tienen a su disposición las antenas y el “data center”, para poder soportar la cantidad de canales y suscriptores.