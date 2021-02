Todo lo que se sabe del auto en que trabaja Apple

Tecno

El esperado "Apple Car" puede marcar una revolución en cómo nos moveremos en el futuro. Este es el resumen tech de la semana en tres claves.

Apple va a hacer su propio auto y lo hará en alianza con Kia, según informaron medios internacionales. El 17 de febrero se firmaría el acuerdo entre las compañías y en 2024 empezaría la venta de 100 mil unidades al año, de acuerdo con lo informado por Bloomberg, citando a medios coreanos.

El "Apple Car", su nombre no oficial, está cada día más cerca de ser realidad. Se trataría de un auto eléctrico y autónomo y en CNBC aseguran que el vehículo no tendrá un asiento para un conductor y estará enfocado en servicios, más que en el uso personal o familiar. También que se construirá en una fábrica en Georgia, EE.UU.

"Hoy día, aproximadamente un 45% del costo de fabricación de un auto son los componentes electrónicos. Ya no son sólo automóviles. Lo que quiere hacer Apple es meterse en una nueva frontera, un nuevo segmento. Esta alianza va en ese sentido", dice Carlos Hinrichsen, decano de la facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de U. San Sebastián.

"Era lo que tenía que hacer Apple, ya que Google hace rato que está trabajando en un vehículo autónomo, para flotas de traslados en una alianza con Uber. Además, hace unas semanas Microsoft firmó un acuerdo con General Motors", agrega Diana González, periodista especializada en autos.

¿Cómo será el futuro? "Todo lo que va a venir será muy revolucionario. Los autos te van a a mandar y van a ser una solución para evitar accidentes de tránsito. Los autos se van a avisar y conversar entre ellos", agrega González.

Hinrichsen otea los efectos prácticos. "No sé qué va a pasar con las municipalidades cuando no haya licencias de conducir. Cuando los vehículos autónomos se masifiquen, no va a haber test sicotécnico. Aprender a manejar no va a ser una necesidad y como los autos no van a chocar, va a afectar a las aseguradoras", reflexiona.

El meme que dio origen a Dogecoin

Apenas dos días estuvo fuera de Twitter Elon Musk, luego de anunciar que se alejaría de la red social por un tiempo. El hombre más rico del mundo volvió a publicar con una de sus obsesiones recientes.

"Dogecoin es la criptomoneda del pueblo", escribió en su cuenta, donde posteriormente subió una imagen inspirada en "El Rey León". El dueño de Tesla lo hizo de nuevo y el valor de esta moneda virtual se fue a las nubes.

El origen Dogecoin es un meme. Todo partió en la prehistoria de las criptomonedas, por allá por 2013, cuando se hizo popular una imagen de un perro de raza Shiba Inu que tenía reflexiones o frases sueltas, gramaticalmente incorrectas y escritas en Comic Sans. Es tan popular este meme que hasta tiene entrada en Wikipedia.

Tomando su fama, Billy Markus, un programador estadounidense que trabajó en IBM, y Jackson Palmer, un australiano que tenía un cargo en Adobe dieron vida a Dogecoin. Su vida era apacible y asociada a eventos deportivos, hasta el tuit de Musk.

Instagram se "inspira" nuevamente en TikTok

Primero creó los "Reels", un tipo de contenido sospechosamente parecido a cómo funciona TikTok. Ahora, Instagram confirmó que está trabajando en una nueva forma de mostrar las stories, las historias efímeras que creó Snapchat y que la empresa de Facebook "adoptó" hace varios años.

Ahora, los usuarios revisan el contenido de otros de forma horizontal apretando la pantalla, pero en un futuro deberán recorrerse hacia abajo, tal como en TikTok. Este scroll vertical no es tan novedoso en Instagram, pues ya lo tiene implementado en Reels, pero sí cambiaría todo el flujo de arriba hacia abajo. Esta característica se encuentra en desarrollo pero todavía sin fecha para lanzarse al público.

Un detalle que consigna el medio TechCrunch, que confirmó la noticia, es el cambio de "inspiración" en el mundo de las redes sociales: si antes era Snapchat el origen de casi todo, ahora hasta esa app saca ideas del servicio chino, tal como lo hizo con Spotlight.

TikTok fue una de las apps más usadas por los chilenos el año pasado en plena pandemia y este año no parece que vaya a dejar su impulso.