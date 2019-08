Comisión Investigadora caso IPC cita a presidentes del Banco Central, CMF y ABIF

Actualidad

La sesión está prevista para ell 5 de septiembre con el propósito de que las máximas autoridades de estos tres organismos, Mario Marcel, Joaquín Cortez y José Manuel Mena, expongan sobre el impacto de las alteraciones en el IPC.

Durante aquella jornada, que fue la primera declaración pública de López, el funcionario aseveró que los cálculos fueron correctos por lo que, a su juicio, no hubo manipulación ni error en las estimaciones del IPC. Ello luego de dos horas de exposición en las que detalló los procesos de cálculo del indicador junto con el de imputación de datos anómalos, tal y como ocurrió en los meses que hoy están siendo investigados.

