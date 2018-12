Jay Hartling, la asesora canadiense de pueblos originarios llega a Chile

Actualidad

Experta critica la violencia en la región, urge a terminar con las “trabas territoriales” y dice que le sorprende positivamente la “mucha voluntad que existe para generar una mesa de diálogo” para resolver el tema.

Le tocó visitar el país –de la mano de la Fundación Aitué- en uno de los momentos más complejos de la relación entre el gobierno y el pueblo mapuche, donde se reunió, entre otros, con el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, para entregarle recomendaciones sobre esta problemática.

Para Jay Hartling, asesora canadiense especializada en asuntos indígenas, esta situación no es nueva. Ha trabajado en distintos países de la región, incluyendo Perú, Guatemala, Bolivia y Canadá, ayudando a crear soluciones pacíficas con sus respectivos pueblos originarios, poniendo énfasis en la responsabilidad empresarial. Si bien dice que ha tenido buenas y malas experiencias, asegura que para el conflicto de La Araucanía se debe tener “mucha paciencia”, afirmando también que la violencia “nunca será la respuesta”.

-¿Específicamente que labor cumplen usted y su equipo en estos conflictos?

-Trabajamos para construir relaciones entre ambos lados y co-creamos las soluciones. Por ejemplo, hemos generado consultas ciudadanas para dar a conocer el punto de vista de la sociedad en estas materias, cosa que creo es muy importante. Junto con esto, trabajamos para el desarrollo de la responsabilidad empresarial.

-¿Cómo calificaría la situación que se esta viviendo en La Araucanía?

-He notado que hay mucho dolor aquí en la región y eso se ha trasladado a todo Chile. Para mí, la violencia nunca va a ser la solución en este tipo de conflictos. Lo que se tiene que hacer, es encontrar la manera de volver a generar diálogos multisectoriales entre las partes interesadas, en este caso el gobierno, las comunidades indígenas, las empresas privadas y la sociedad civil. De esta manera podrá empezar a mejorar la situación.

-En ese sentido, ¿qué medidas debiese tomar el gobierno?

-Hay tres cosas que son fundamentales y que han funcionado en algunos países de la región donde yo he trabajado y que creo que el estado chileno debe abordar. El primero es un cambio constitucional para reconocer los derechos indígenas adentro de la carta magna; también se tiene que recuperar la identidad cultural; y, por último, entrar de lleno a negociar las trabas territoriales existentes en las comunidades. Esta es la base del problema acá en Chile y todas las personas con las que he hablado están de acuerdo. Si se dan estos puntos, se puede mejorar la relación.

-¿A qué se refiere con negociar trabas territoriales?

-La resolución de problemas relacionados con los territorios indígenas es uno de los temas principales en los conflictos de este tipo hoy en día. Su existencia, cultura y prácticas tanto espirituales como económicas están íntimamente ligados a su tierra, junto con su acceso y uso de ella. Si no se da una solución a estos temas territoriales, jamás se terminará la problemática con las comunidades.

-¿Qué le parece la implementación del “Comando Jungla”?

-La violencia nunca va a ser la respuesta, menos si hay un lugar ocupado por ejércitos o fuerzas policiales. Entiendo que muchas veces se quieren proteger intereses, pero usar la fuerza no es una idea apropiada en estos casos.

-Tengo entendido que se ha reunido con gente del gobierno y empresarios de la región, ¿qué conclusiones ha sacado de estos encuentros?

-Me sorprende que existe mucha voluntad para la generación de una mesa de diálogo. A pesar de las distintas tragedias que han ocurrido aquí durante los años, ellos buscan la creación de un espacio adecuado y que se dé en un momento apropiado, para poder negociar de manera pacífica. Me alegra mucho ver eso. Quizás va a costar un poco de tiempo, pero es una muy buena señal. Es momento de trabajar con las empresas y el gobierno mientras el pueblo mapuche está en luto.

-¿Qué rol deben cumplir las empresas en estas situaciones?

-Cuando las empresas se encuentran en un área cercana a comunidades indígenas, deben tener una relación cercana, inclusiva y de largo plazo con éstas. La ayuda que se presta también es importante, y puede ir desde la generación de oportunidades de educación, ayuda para el desarrollo de los pueblos, monitoreo medioambiental, creación de empleo y otros. Tiene sentido desde el punto de vista de que siempre es positivo tener una buena relación con el “vecino” y estas comunidades también resultan beneficiadas.

-¿Usted cree que entregar autonomía al pueblo mapuche sería una salida a esta crisis?

-Creo que todos tienen la misión de buscar la manera en la que el pueblo mapuche pueda salir adelante. El país debe decidir si eso se da o no.

-Me imagino que está al tanto de los últimos hechos de violencia en la región, ¿cree que la relación gobierno-pueblo mapuche pueda rearmarse? ¿O se llegó a un punto de no retorno?

-Aquí la única salida posible es el diálogo. Quizás hoy en día no es el momento adecuado para que éste se genere, pero en un futuro no muy lejano va a ser fundamental para llegar a cualquier tipo de acuerdo.

-¿Cuáles son las claves para que exista una buena relación entre pueblos originarios y gobiernos?

-Lo primero es paciencia. No debemos olvidar que en todos estos casos lo que se repite son deudas históricas y reivindicaciones. Yo veo esto como un problema común en muchas partes del mundo donde he estado trabajando y en donde la solución es llegar a conocer a la otra parte. Los procesos históricos han invisibilizado a los pueblos indígenas, es por eso que es importante conocer su cultura.

-¿Cómo ve este tema a nivel regional?

-Me ha tocado en persona vivir este tipo de situaciones en distintas partes del continente. He visto movimiento, pero en casi toda América Latina están en pañales, en el sentido de que no es una práctica muy desarrollada, por lo que existen muchas trabas al momento de negociar entre ambas partes.