Parlamentarios anticipan el complejo debate por impuestos ad portas de etapa prelegislativa

Actualidad

En la ex Nueva Mayoría auguran escasas posibilidades de un acuerdo previo al envío del proyecto. La integración sigue siendo la piedra de tope.

Con el gobierno ensamblando las últimas piezas del proyecto de reforma tributaria, que plantea presentar al Congreso durante agosto tras un trabajo prelegislativo que iniciará en los próximos días, el Parlamento avizora un debate duro, donde algunos advierten que la discusión por el salario mínimo marcará el tono de los futuros argumentos (ver nota relacionada).

Uno de los puntos que ha marcado la antesala en el oficialismo es la posición de Evópoli de presentar un documento con propuestas, el que entregarán durante la primera semana de agosto, con matices a la iniciativa que presentará el Ejecutivo.

El senador Felipe Kast (Evópoli) señala que en las reuniones del equipo económico de la colectividad han enfatizado que el proyecto del gobierno debe “promover un mayor ahorro dentro del país”, ya que “nuestros niveles de ahorro a nivel macro son bajos y es algo que tenemos que potenciar”.

Kast señala que “integrar el sistema es algo que por lo menos al interior de Evópoli, en las primeras reuniones que hemos conversado, genera cierto consenso”.

El diputado Patricio Melero (UDI), espera que Evópoli “se sume y apoye la propuesta del gobierno” en materia tributaria, ya que sería “inexplicable” que los parlamentarios de ChileVamos, una vez conocida la propuesta del Ejecutivo,“no la apoyemos con toda la fuerza necesaria”, advirtió.

Por su parte, el senador gremialista y miembro de la comisión de Hacienda, Juan Antonio Coloma, señala que “no hay un rechazo per se a la simplificación, quiero creer que en eso hay buena voluntad” de parte de la oposición.

Coloma añade en la misma línea que “no he visto a nadie que diga que la reforma tributaria de 2014 quedó bien planteada; al contrario, he visto matices”, pues “algunos podemos sostener que fue una muy mala reforma tributaria, otros podrán sostener que requiere perfeccionamientos, pero no he oído a nadie que diga que es óptima y que no necesita cambios”.

Los alineamientos de la oposición

El senador y miembro de la comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber (PPD), confía en que no habrá una rebaja en el gravamen e a las empresas, “pero no se descarta la integración” en el proyecto final, advierte.

A su vez asegura que participará de forma positiva en la discusión “a diferencia de la derecha, que fue muy descalificadora en su oportunidad”, pero es enfático: una propuesta tributaria que implique una menor recaudación y/o una distribución de la carga tributaria que caiga sobre aquellos que contribuyen menos “no tendrá buen futuro”.

Una de las estrategias de la oposición en la antesala de la discusión es una serie de seminarios que han orquestado el PPD, el PS y el PC, donde esperan extender puentes tanto con la Democracia Cristiana, el Partido Radical y el Frente Amplio.

El senador Juan Pablo Letelier (PS), afirma que hay consenso dentro de los distintos partidos opositores de no retroceder en ciertos puntos que se lograron con la reforma desarrollada por el gobierno de la presidenta Bachelet.

Punto que es validado por el diputado de la comisión de Hacienda, Daniel Núñez (PC), y destaca que esta reforma “tuvo un efecto de equidad social y un efecto redistributivo”.

El diputado Manuel Monsalve (PS)afirma que “en materia tributaria hay notables coincidencias en la oposición, lo que me permite preveer que va a ser más fácil ponerse de acuerdo”.

Finalmente, los parlamentarios tanto de oposición como de oficialismo no han visto un acercamiento por parte del Ejecutivo para tantear el terreno sobre el que caminará el debate tributario.

El ministro Larraín se reunió ayer con el Presidente en La Moneda.

Salario mínimo: la prueba de fuego para el ministro Larraín

La agenda de Hacienda se mantendrá intensa en las próximas semanas. Junto con ayer mantener una bilateral con el presidente Piñera para afinar los detalles de la propuesta tributaria, el Ejecutivo mandará su propuesta de salario mínimo al Congreso durante la próxima semana. Tema que parlamentarios apuntan a que será la prueba de fuego para el ministro Felipe Larraín ad portas del debate por la reforma tributaria.

El diputado comunista y miembro de la comisión de Hacienda, Daniel Núñez, comenta que "sin duda la discusión del salario mínimo va a ser la antesala del ajuste que quieren hacer a la reforma tributaria" y por lo tanto va a ser "una prueba de fuego".

En esa misma línea señala que "si la oposición logra sortear unida esa discusión y le damos una señal clara al gobierno, podemos estar mucho más optimistas en cómo vamos a enfrentar el debate tributario".

El diputado Monsalve (PS), también de la comisión de Hacienda, coincide en que esta discusión marcará un precedente y que en la argumentación se verá "cuál es la voluntad del gobierno de conversar con el Parlamento" y que con los antecedentes que se manejan hasta ahora, le da la sensación de que se viene un escenario "confrontacional".