Van Rysselberghe toma decisión de repostular a la presidencia de la UDI: “Es mi intención”

Actualidad

“El gobierno tiene que hacer esfuerzos por llevar la agenda política a los temas que le interesan a la gente, no a aquellos que le interesan a la izquierda”, dice.

Una positiva evaluación hace la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, del primer mes de instalación del gobierno. Y tras estas primeras semanas, refuerza el sello que quieren destaque a la colectividad: apoyar con fuerza las temáticas sociales, como la defensa de la clase media, el derecho de las personas y otros aspectos que recoge la iniciativa de la Red Clase Media Protegida.

Otro hecho que valora de esta partida es la diversidad que se ha instalado en Chile Vamos y, al mismo tiempo, advierte que el orden al interior de la coalición será fundamental para preservar la unidad del bloque.

- ¿Cree que se han cometido errores en este primer mes de instalación del gobierno?

- No, pero siempre se puede mejorar.

- ¿Le incomoda que la agenda valórica se haya tomado el primer mes de gobierno?

- No me ha gustado la verdad. Yo creo que nadie votó por Sebastián Piñera a propósito de la agenda valórica que encarnaba, yo creo que la gente votó por Sebastián Piñera porque era la persona que se veía con la esperanza de poder poner de pie al país.

- ¿Cree que puede ser un flanco permanente para la UDI?

- No creo que sea un flanco, pero sí creo que la izquierda va a tratar de llevar la discusión a esos temas. Y ahora lo estamos viendo, están tratando de instalar la discusión sobre la eutanasia, pero a mí me parece que el gobierno tiene que hacer esfuerzos por llevar la agenda política a los temas que le interesan a la gente, no a aquellos que le interesan a la izquierda. La izquierda estuvo cuatro años gobernando en virtud de temas de esa naturaleza, temas que no eran propiamente valóricos, pero sí que cambiaban la estructura del país, como decían ellos, reformas estructurales, que de alguna manera remecían los cimientos del país, y le fue mal y perdieron.

Entonces, nosotros tenemos que hacer aquello en que nos comprometimos, que es hacer que este país crezca.

- Hay quienes dicen que el Presidente ha adquirido mayor influencia al interior de los partidos, ¿le preocupa perder protagonismo al interior de la UDI?

- En un país tan presidencialista como Chile, el Presidente siempre tiene mucha influencia, siempre. Es así. Por lo tanto, la UDI será siempre un partido leal, y vamos a defender las políticas a las cuales el Presidente se comprometió.

Lo que pasa es que la lealtad no es obediencia ciega. Y a mí me parece que es razonable que en aquellos temas donde hay opiniones diversas, plantear esa diversidad, porque no hay que tenerle miedo a la diferencia de opiniones en la medida en que se haga con respeto y la discusión se haga donde corresponde, que es en el Parlamento.

- A fines de año se elige nueva directiva en la UDI, ¿usted se va a postular nuevamente?

- Es mi intención.

- ¿Y ya tiene pensado con quien integrara esa lista?

- Es una cosa que no he evaluado, pero probablemente hay muchos que puedan incorporarse en los próximos meses al gobierno. Uno tiene que evaluar cómo vamos a seguir adelante, pero sin duda que con el mismo espíritu que hemos llevado el momento.

- Hoy José Antonio Kast lanza su movimiento político, ¿cree que es una amenaza de que este movimiento logre convocar un público que le pertenece a la UDI?

- José Antonio Kast tiene una votación bastante de nicho, que estuvo apuntado al tema militar y al mundo evangélico, y de ambas cosas hay tanto en la UDI como en RN, por lo tanto creo que él cosecha un poco de ambos lados.

- ¿Su movimiento tendrá cabida en Chile Vamos?

- Él nunca ha pedido ser parte de Chile Vamos. De hecho, nosotros lo invitamos a participar en las primarias y a mí me hubiera encantado que él hubiera jugado con las reglas de Chile Vamos, pero nunca quiso.

- ¿Y cómo se mantiene relevante la UDI entre las derechas de Felipe Kast y José Antonio Kast?

- Somos el partido que tiene la mayor cantidad de militantes, que tiene la mayor cantidad de senadores y somos el partido que tiene la segunda bancada de diputados más grande, por lo tanto tiene un peso específico en sí mismo.

Somos un partido que es bastante disciplinado más allá de las distintas opiniones que podamos tener entre nosotros. Desde esa perspectiva, me parece que lo que tiene que hacer hoy la UDI es ocupar esa fortaleza para poder ubicarse en donde nos sentimos más cómodos, que es en la defensa de los derechos de las personas vulnerables. La UDI tiene que ubicarse ahí, en la defensa de la clase media.

¿Comisiones? “Gran acierto”

- ¿Está de acuerdo con la conformación de mesas de trabajo desde el Ejecutivo con representantes de distintas áreas y mundos políticos?

- Eso lo encuentro increíble. Creo que aquí el gobierno y, particularmente el Presidente, tuvo un gran acierto. El país está cansado de las peleas, el gobierno de la Nueva Mayoría se caracterizó por polarizar al país en dos bandos, y el esfuerzo que está haciendo el Presidente por tratar de unir al país en torno a problemas que son comunes, es súper bien valorado y se refleja en las encuestas.

- Pero el Partido Socialista decidió no participar.

- Es la otra cara de la misma medalla. Yo creo que la gente castiga eso, hay diagnósticos consensuados respecto a los problemas de infancia y, por lo tanto, restarse de eso es no querer cooperar con el país, la seguridad es el tema más importante que aparece en todas las encuestas, restarse a cooperar desde una mirada va a ser castigado. No tengo duda que por esa razón hoy la Nueva Mayoría está siendo castigada en las encuestas. Si siguen en esa actitud no creo que tenga un buen resultado.

- ¿Cómo ha visto la relación entre el Presidente y las dos coaliciones opositoras?

- Creo que en la oposición se van a terminar organizando, es decir, se van a terminar poniendo de acuerdo. Lo que sucede es que el Frente Amplio no es un partido, son muchos movimientos muy distintos entre sí. Y como dentro del Frente Amplio hay distintas posiciones, es difícil que se pongan absolutamente de acuerdo; y dentro del resto de los partidos de la oposición también hay distintas posiciones. Tenemos a la Democracia Cristiana y al resto de los partidos.

Reforma tributaria, ley de pesca y la pelea contra los "operadores políticos"

- ¿Cuál será la postura de la UDI en el debate tributario?

- Hasta los más acérrimos defensores de la reforma tributaria reconocen que hay que hacer una reforma a la reforma, hay que simplificarla, hay que poder generar herramientas para poder volver a fomentar la inversión, generar mecanismos para poder lograr que el país vuelva a crecer. A nosotros nos parece que lo planteado por el gobierno está bien orientado, pero creemos que va a generar cierta resistencia en la izquierda, porque ellos creen que lo que hay que hacer es subir los impuestos, pero no se dan cuenta de que subir los impuestos en medio de una baja inversión, recauda poco. Entonces, debe haber un equilibrio entre la cantidad de impuestos con la inversión que permite que se genere.

- En cuanto a la Ley de Pesca, ¿han revisado el proyecto que presentó el senador Ossandón?

- No he estudiado en detalle el proyecto que presentó el senador Ossandón, pero tiene algunas cosas que creo poco razonables: plantea licitaciones de las cuotas de pesca por un año. Las inversiones que tienen que hacer los armadores artesanales son altísimas, no es posible recuperarlas en un plazo tan corto. De manera que si el camino va a ser la licitación, tiene que haber una correspondencia entre la inversión y el tiempo que dure la licitación, y un año evidentemente que es un tiempo demasiado corto.

- Usted ha planteado la salida de funcionarios "políticos" pese a su costo económico. ¿Cree que esto puede ir de la mano con el plan de austeridad del gobierno?

- Absolutamente, aquí no resulta razonable el poder llevar adelante políticas públicas con personas que no comparten esas políticas públicas, a lo menos en los cargos de confianza. No digo que haya que cambiar a todo el mundo, pero sí en aquellos cargos que son políticos o de confianza en los jefes de gabinete, los periodistas, es decir, gente que trabaja directamente, que tiene que promocionar, son personas que tienen que hacer carne el programa de gobierno y, por lo tanto, deben creer en él. ¿Eso va tener un costo? Sí, pero creo que eso es necesario para poder cumplir.