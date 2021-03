Exportaciones chilenas no cobre iniciaron el año en buen pie

Comercio exterior

Según un análisis de ProChile, la venta de estos productos en el extranjero suman en los dos primeros meses del año US$ 6.663 millones, un crecimiento de 8,5% respecto al mismo lapso del 2020.

En buen pie partieron el año las exportaciones chilenas de productos no cobre. De acuerdo a un análisis realizado por Prochile en base a cifras de Aduanas, los envíos distintos al metal rojo acumulan un incremento anual de 8,5% durante los dos primeros meses, al sumar US$ 6.663 millones.

De ellos, los bienes -que representan el 97,7% del total- crecieron 9,5%, mientras que los servicios (que sumaron US$ 157 millones) disminuyeron 22,3% en comparación con los acumulado a febrero de 2020.

Entre enero y febrero cuatro sectores fueron los que experimentaron alzas. De ellos, el principal fue el agropecuario que sumó US$2.746 millones, con lo que exhibió un crecimiento de 23,4%. Aquí las cerezas frescas representaron el 49,3% de lo enviado, lo que implicó un crecimiento de 84,4%. En paralelo, los arándanos crecieron 13,4% con US$ 387 millones.

Le siguieron los envíos forestales con US$ 824 millones, manufacturas con US$ 809 millones y minerales con US$ 758 millones.

Por el contrario, pesca y acuicultura cayó 5,3% en el período, totalizando ventas al exterior por US$ 1.073 millones.

Regiones exportadoras

En los dos primeros meses del año nueve regiones lograron crecer en comparación al mismo período de 2020. De ellas, la que lidera la tabla según valor exportado es la de O’Higgins con US$ 1.370 millones, con lo que exhibe un avance de 30,9%. Le sigue el Maule con US$ 760 millones y un incremeto de 25,1% .

En ambas zonas geográficas las cerezas frescas fueron el motor principal, con US$ 901 millones y US$ 323 millones, respectivamente.

En tercera posición se ubicó la Región de Ñuble, con US$ 234 millones (lo que implicó un alza de 62,8% en doce meses) impulsado por los US$ 46 millones de los arandanos y US$ 29 millones provenientes de diversos productos de madera como molduras, perfiles y contrachapado, entre otros.

Una mirada a febrero

Según el análisis, en febrero este tipo de envíos logró ventas fuera de Chile por US$ 2.893 millones, lo que significó un alza en doce meses de 16,5%. Por productos, destacan que varios registraron récord en los montos de exportación, como el vino Carmenère embotellado con US$ 18 millones, su valor más alto desde 2007.

Lo mismo ocurrió con las frutillas congeladas con ventas por US$ 16 millones. En tanto, los US$ 46 millones que obtuvieron los envíos de duraznos y nectarines frescos son un récord no visto desde 2010.