Gabriela Clivio, economista: “Es poco probable que se logre reducir la evasión en 1,6 puntos del PIB en cuatro años; eso es muy ambicioso”

La exintegrante del equipo de Sebastián Sichel, dice que le parece positivo el aumento de la progresividad que plantea la reforma tributaria de Boric a través de la desintegración del sistema.

Llegó a Chile en 1994, unos días antes de que Eduardo Frei asumiera la presidencia. Vino desde Uruguay a estudiar un magíster en Economía en la UC. En ese entonces, consideraba que aquí las cosas funcionaban bien, aunque ya le llamaba la atención lo segregada que era la sociedad, como con círculos que no se tocaban entre sí, describe.

Hoy a Gabriela Clivio eso le sigue inquietando y piensa que la solución pasa por asegurar un piso digno para todos, pero no con más Estado, sino con un mejor mercado y un Estado más eficiente.

Esa convicción, junto con encontrar en Sebastián Sichel un planteamiento que le convencía, la llevaron a ofrecerse para ser parte del equipo económico de su candidatura. "Fue una experiencia tremendamente enriquecedora", dice de su participación en las primarias y en la campaña presidencial.

Después de la primera vuelta colaboró, pero ya no en primera línea, con el equipo económico de Kast.

-¿Por qué no fue una colaboración más visible?

-Se dio de esa manera. A mí me parecía que el programa de Kast tenía que hacerse cargo de la desigualdad y lo había compartido muchísimas veces con gente del comando, pero básicamente nunca fue tema y para mí sí.

-¿Cuál es su análisis respecto de la derrota de José Antonio Kast?

-Me parece que la candidatura de Boric se movió más hacia el centro que la de José Antonio Kast. Además, objetivamente, el punto de la desigualdad no se levantó y creo que el crecimiento, que permitió una reducción impresionante de la pobreza, un aumento en la esperanza de vida al nacer y el surgimiento de una gran clase media, no es suficiente, es el desde. La desigualdad se redujo, pero está presente en el día a día, en los diferentes tipos de salud que tiene cada uno, en la diferente educación a la que se puede acceder. Y eso no debiera ser así.

-Un asunto clave en el próximo gobierno de Boric es la reforma tributaria. ¿Qué le parece? ¿Es realista?

-El programa de la segunda vuelta de Boris habla de una reforma caracterizada básicamente por un aumento de la progresividad en la estructura tributaria y a mí eso me parece algo deseable. Es interesante un aumento de la progresividad, en este caso con la desintegración del sistema. También me parece muy importante avanzar en la disminución de la evasión, pero creo que es poco probable que se logre la reducción de 1,6 puntos del PIB que se pretende alcanzar en cuatro años. Eso es muy ambicioso, si pensamos que hoy la brecha que existe con la OCDE es justamente 1,6 punto, y en cuatro años, por más que dotemos de más capacidades al Servicio Impuestos Internos, es poco probable lograr el cierre completo de esa brecha. Creo que la brecha se podría reducir a la mitad, un 0,8 más o menos.

Hay otros temas que están recogidos en el programa de Boric, como los impuestos verdes, súper importante, porque nos hacemos cargo del efecto humano en el cambio climático.

-¿Considera positiva la desintegración del sistema?

-En términos de progresividad, sí. Lo que está sucediendo ahora es que las rentas de capital están tributando menos que las rentas del trabajo. Y la idea de esta reforma es que esa distorsión no esté presente. Y a mí eso, un sistema tributario que elimina distorsiones, me parece algo deseable.

También hay ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo, por ejemplo, con este famoso impuesto a los súper ricos, porque básicamente la realidad es que no recauda y que lo único que hace es desunir y contribuir a polarizar la sociedad.

Otro cambio notorio es lo del royalty. Lo que empezó siendo una discusión sobre un royalty ad valorem, hoy es un sistema híbrido donde habrá un piso dado por un impuesto ad valorem y después un royalty a la minería sobre un margen operacional minero. Me parece un cambio no menor.

En exenciones, ellos piensan que es un 0,8 del PIB, lo cual a mí me hace sentido; y en renta, lo que está ligado al crecimiento, es un 0,2, que está en línea con una carga tributaria de 20% del PIB.

En general, mi lectura es que así como en la primaria y en la primera vuelta, el programa de Boric sólo hablaba de las demandas sociales, en esta segunda vuelta incorporó asuntos importantísimos como el crecimiento, el aumento de la productividad, la innovación y sobre todo, la sostenibilidad fiscal. Está escrito que van a seguir las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, y eso es muy importante y me da tranquilidad.

-¿Qué cosas, desde el punto de vista económico, considera prioritarias?

-Hay cosas que son intransables. La autonomía del Banco Central es algo que tiene que quedar clara desde el momento 1. También, una reforma educativa. Y para este 2022, recuperar el empleo, sobre todo femenino. Me parece que el enfoque de género es tremendamente importante y en este programa de Boric está.

-¿Qué pasa con otros temas, como el mercado de capitales, las inversiones? ¿Cómo lo proyecta para este 2022?

-Hay dos grandes reformas que este gobierno quiere impulsar, la de pensiones y la de la salud. Y a cambio de esto, porque tendremos un Congreso, sobre todo una Cámara de Diputados, tremendamente atomizado y donde no hay una mayoría clara, será necesario lograr consensos, y para lograr ciertas cosas habrá que ceder en otras. ¿Dónde hay un espacio para la negociación? Por ejemplo, me parece súper importante asegurar los derechos de propiedad, lo que no está en el programa. En la medida que uno avance en la agenda de asegurar los derechos de propiedad y la inviolabilidad de los acuerdos que ya fueron suscritos, uno da un marco de estabilidad y es más fácil atraer inversiones.

Para el resto del mundo, si tengo un país donde quiero avanzar en una agenda de disminución de la desigualdad y junto con eso o concomitantemente, aseguro el derecho de la propiedad, no va a ser difícil atraer inversiones.

-¿Eso se resuelve con una declaración?

-Es una declaración de principios. Es decir o desdecirse, como con lo de las tomas, que no se resuelven conversando. También es tomar conciencia de que Chile es una economía pequeña inserta en el mundo y que las Pymes y los emprendedores se beneficiarían tremendamente si el gobierno suscribiera el TPP11.

Una cosa es un programa que lleva a alguien a ganar una elección y otra, después, es ser presidente para todos los chilenos. Entonces hay que pensar ahora cuáles son los puntos en los que nos tenemos que poner de acuerdo.