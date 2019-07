Impuestos: integración se vota el 5 de agosto en medio de favorable escenario para Hacienda

DF TAX

Larraín defendió carácter “conservador” de las proyecciones de recaudación, estimó que mayor crecimiento generará al menos US$ 750 millones adicionales por año y envió nuevas señales a Lorenzini.

Una historia de nunca acabar. En eso parece haberse convertido la votación del artículo más polémico de la reforma tributaria: la integración del sistema.

Esto, luego de que la comisión de Hacienda de la Cámara no lograra iniciar la votación en particular del "corazón" del proyecto, prevista para ayer. ¿Por qué? El presidente de la Corporación, Iván Flores (DC), envió una comunicación a todas las comisiones que sesionaban asegurándoles que debido a la realización de una sesión especial -sobre la crisis sanitaria provocada por Essal en Osorno-, debían suspender sus actividades a partir de las 17:00 horas.

El problema es que dicha notificación llegó a la comisión diez minutos antes de esa hora, por lo que se procedió a levantar la sesión.

El hecho provocó la molestia de algunos legisladores y la incredulidad de asesores. Por ejemplo, el DC José Miguel Ortiz manifestó su disposición a votar ayer mismo, considerando que -en sus palabras- "el tema de fondo acá es votar la integración tributaria".

Incluso, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, mostró "su total disposición" a acudir hoy a una sesión especial de la instancia en Valparaíso para comenzar la votación. Sin embargo, ello fue desestimado por el presidente Daniel Núñez (PC), quien advirtió que el segundo artículo es "bastante extenso e incorpora temas mucho más complejos que la integración".

Así, ambas partes acordaron iniciar la votación al regreso de la semana distrital, a partir del lunes 5 de agosto.

Favorable escenario

El hecho se da en medio de un positivo panorama para el Ministerio de Hacienda, considerando que está pronto a "amarrar" el voto del DC Pablo Lorenzini para aprobar la integración.

De hecho, ayer la cartera envió nuevas señales al parlamentario por el Maule, quien le solicitó al secretario de Estado comprometerse a dotar de mayores recursos y facultades al Servicio Nacional de Aduanas.

"Me parece bien el fortalecimiento del SII con US$ 10 millones adicionales, pero se nos está quedando afuera Aduanas y no procede esa exclusión. Quiero el compromiso de un proyecto de ley para fortalecer Aduanas con la misma cantidad de recursos que le estamos pasando hoy a Impuestos Internos", aseguró.

La respuesta provino del mismo Larraín, quien si bien aseguró que "no creo necesario un nuevo proyecto de ley", considerando que hay una iniciativa ya en trámite que fortalece sus potestades para perseguir el contrabando de cigarillos, se manifestó "encantado" de recibir ideas y abordar este punto.

Más temprano, tras participar en una actividad en BancoEstado, el ministro se refirió al protocolo firmado con la directiva de la falange a fines de junio: "Nosotros esperamos que se cumplan los acuerdos".

La defensa de la recaudación

Si bien se esperaba que la comisión dedicara solo la primera media hora a escuchar la presentación de Larraín, en la práctica las dos horas de sesión se destinaron a ese punto.

El ministro de Hacienda enfrentó duras críticas de Núñez, el independiente Pepe Auth y el socialista Marcelo Schilling, quienes cuestionaron los supuestos de recaudación de varias compensaciones, como la restricción del uso del market maker en operaciones bursátiles (US$ 44,9 millones), la norma antielusión para los retiros desproporcionados (US$ 135 millones) y los ajustes al "back to back" (US$ 110 millones).

Larraín golpeó la mesa y aseguró que las proyecciones de recaudación "están subestimadas y realizadas en base a cálculos conservadores". Incluso, reveló que según proyecciones de la cartera, el mayor crecimiento económico producto de la reforma generará un piso de US 750 millones en ingresos fiscales adicionales a partir de 2024. Esto, asumiendo que la normativa le aporte 0,25 punto al Producto. En el escenario más optimista (0,5 punto de crecimiento adicional), la recaudación sería de US$ 1.500 millones por ejercicio.

"Esto no lo consideramos en el informe financiero. Conceptualmente se debería incluir, pero no lo hacemos para no romper una tradición", dijo Larraín.