Tras dichos de Desbordes, oposición propone fast track para aprobar reforma tributaria

En el oficialismo crece preocupación de que proyecto se apruebe en 2020. ExNueva Mayoría insistirá en sacar adelante temáticas donde hay consenso.

Molestia por un lado, apoyo por el otro. Esa fue la reacción que generaron los dichos del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, el lunes en La Tercera cuando propuso que el gobierno dejará caer la integración para sacar adelante el proyecto de reforma tributaria.

La incomodidad en el oficialismo y La Moneda llevó a que Desbordes fuera el principal tópico de discusión en el comité político de la mañana de ayer. Y el apoyo de parte de los parlamentarios opositores de la comisión de Hacienda de la Cámara -donde se tramita el proyecto-, se tradujo en el planteamiento de que aprobarían la reforma si se saca la integración del proyecto.

Ayer, pasadas las dos de la tarde, representantes de la exNueva Mayoría en la comisión se reunieron en la oficina del vicepresidente de la Cámara, Pepe Auth, para abordar el nuevo escenario tras los dichos de Desbordes.

En la cita participaron, junto a Auth, Giorgio Jackson (RD), los PS Marcelo Schilling y Manuel Monsalve, los DC José Miguel Ortiz y Pablo Lorenzini, y el PC Daniel Núñez.

En la instancia, según Núñez, se acordó “agilizar” el trámite de la reforma, pero bajo una fórmula de “fast track”. O sea, que si el gobierno retira del proyecto la integración del sistema, la oposición se allana a aprobar las medidas que generan mayor acuerdo, como los cambios al régimen PYME.

“El gobierno está improvisando y no somos nosotros quienes estamos dilatando la aprobación del proyecto. Sin la integración, proponemos agilizar el trámite de la reforma”, señaló el legislador.

Molestia en el gobierno

Los dichos del diputado y timonel de RN generaron molestia tanto en La Moneda como en el Ministerio de Hacienda.

Tras participar del Comité Político, Desbordes reiteró sus dichos, argumentando que “no soy funcionario de gobierno”.

“Lo que yo dije el sábado es que no insistiría en el tema de reintegración, esto no ha podido avanzar todavía, y si no se logra avanzar hay que buscar alternativas para que todas las otras iniciativas que contiene la modernización tributaria puedan tomar vuelo. Yo no he hablado de descartar a priori la integración”, señaló.

Antes de ingresar al comité, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, le bajó el pulgar a la propuesta del parlamentario: “La integración es una parte central de nuestro proyecto de modernización tributaria”.

El tema fue abordado en el almuerzo de coordinación de Larraín con parlamentarios oficialistas, incluidos los RN Alejandro Santana y Leopoldo Pérez. Según Santana, se acordó continuar “explorando” opciones para aprobar la reforma incluyendo la integración, pero pidió “no eternizar” la discusión. Su par de la UDI, Guillermo Ramírez, criticó los dichos de Desbordes, acusándolo de “entorpecer el trabajo del gobierno”.