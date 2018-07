Gobierno anuncia medida que permitirá a empresas donar productos no comerciables a personas vulnerables

Gobierno

Productos que presentan pequeñas fallas, son declarados no comercializables y terminan incinerados. Así, unos siete millones de pañales al año podrán ser donados.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció hoy la ampliación de la Circular N°54 del Servicio de Impuestos Internos (SII), que permite actualmente a las empresas entregar sus productos alimenticios no comercializados a organizaciones sin fines de lucro.

Así, en conjunto con el junto al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, el director del SII, Fernando Barraza, y el presidente de Red de Alimentos, Carlos Ingham, el titular de Hacienda señaló que se permitirá la entrega gratuita de pañales a las organizaciones sin fines de lucro para que éstas a su vez distribuyan los productos a los más vulnerables, evitando que estos se desperdicien cuando presenten leves fallas en la producción o deterioro en su comercialización.

Según lo planteó el ministro Larraín, anualmente se destruyen del orden de siete millones de pañales no comercializables para ser considerados como gasto por parte de las empresas.

"Estamos convencidos de que esta colaboración conjunta genera compromiso, empatía y responsabilidad", dijo la autoridad económica, destacando los positivos beneficios que genera la entrega gratuita de bienes que normalmente son objeto de destrucción por tener cerca fechas de expiración, fallas en la producción o deterioro en su comercialización, evitando además el consecuente daño medioambiental.

Larraín aclaró que esto no implica un cambio desde el punto de vista tributario, sino que la Circular del SII permite considerar la donación de pañales como gasto.

"Hoy en base a una regulación estamos permitiendo que cerca de siete millones de pañales lleguen a las personas que lo necesitan. Esto es conseguir más beneficios para las personas con la misma producción que estamos teniendo. Esto no es más costo para las empresas ni tiene un costo fiscal", indicó.

El ministro Larraín adelantó que esta medida se extenderá a otra clase de bienes de primera necesidad, para lo cual se impulsarán los cambios legales y reglamentarios necesarios.

Además, el titular de Hacienda agradeció a las empresas que realizan aportes a las instituciones de beneficencia, e hizo un llamado a las que no participan en esta red de donación de productos para que se puedan incorporar. "Que esos productos que quizás hoy no tienen destino, puedan tener el destino de ayudar a los más vulnerables", recalcó.

En tanto, el ministro de Desarrollo Social enfatizó que "es importante que crezca el país y podamos tener una mejor economía, pero también que seamos más unidos y tengamos más cercanía, y obras como esta lo demuestran". Asimismo, Moreno agregó que "así como no es ético no pagar los impuestos o gastar en cosas que no sirven, tampoco es ético olvidarnos de quienes lo necesitan o desperdiciar lo que tenemos al frente".

Finalmente, Carlos Ingham, fundador y presidente de la Corporación Red de Alimentos, señaló que "este importante anuncio permite que pañales desechables que no pudieron ser comercializados no terminen en la basura y beneficien a niños y adultos de escasos recursos".

Añadió Ingham que "luego de casi una década rescatando alimentos para ayudar actualmente a 200.000 personas de 220 organizaciones sociales, los pañales son un nuevo paso al que esperamos se sumen otros productos de primera necesidad y que luego permita evitar la destrucción de todo producto apto para uso y consumo".