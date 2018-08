Piñera defiende integración tributaria y apuesta por crecimiento superior al promedio del mundo

Gobierno

El mandatario participó de encuentro con microempresarios, donde repasó los logros en materia económica en primeros cinco meses de gestión y aseguró que la modernización tributaria beneficiará a 150 mil pymes.

"Podemos y debemos superar al mundo en promedio de crecimiento. En estos meses estamos creciendo bastante más, pero vamos a tener que trabajar muy duro para poder seguir creciendo", afirmó el Presidente, Sebastián Piñera, en el cierre de la ENAPE 2018 ante un centenar de pequeños y medianos empresarios, donde también defendió su proyecto de modernización tributaria.

El mandatario primero analizó el contexto internacional e indicó que "es verdad que hay vientos externos que no han sido favorables en los últimos meses, me refiero a la guerra comercial entre China y EEUU. Nos está golpeando bastante fuerte, basta ver lo que pasa con dos productos claves para nuestra economía con el precio del cobre que cayó de US3,20 a US$2,65 en los últimos días o el precio del petróleo que ha subido de US$40 a más de US$60 en esos mismos últimos 90 días; pero tengo esperanza que esto no sea una tendencia permanente y sea una forma de negociación y luego ambos países se pongan de acuerdo".

Agregó que "la segunda preocupación son los incrementos que están ocurriendo en las tasas de interés y en el acceso a los mercados de capitales del mundo, porque para países especialmente emergentes un incremento en la tasa de interés en la economía americana significa dificultades para acceder al financiamiento y mayor costo" y valoró eso sí "la noticia que conocimos hoy de una productividad que se está recuperando, es una buena noticia, pero hay que tratar de mantenerla y proyectarla".

El Presidente también se refirió a la modernización tributaria enviada al congreso cuyo fin, dijo, es "promover, incentivar el crecimiento, la inversión, la productividad, porque sentimos que la actual estructura tributaria del país más que promover en algunos casos asfixia esa capacidad de emprender".

Indicó que "queremos simplificar el sistema, no puede ser que el sistema tributario chileno prácticamente no lo entiende nadie y he visto que incluso las grandes empresas con expertos en contabilidad discuten permanentemente cual es la correcta interpretación de la legislación".

Piñera defendió la integración tributaria al indicar que "la integración del sistema favorecerá a más de 150 mil pymes, que hoy están en sistema semi integrado y con una tasa de impuesto mucho mayor que la que van a tener cuando el sistema sea integrado, y por tanto, los créditos de las empresas se puedan aplicar íntegramente a los impuestos de las personas".

Dijo que "lo que uno escucha es siempre los mismos argumentos, que en materia laboral no se puede hacer nada de modernización, porque supuestamente se precariza el empleo. Pero no hay nada que precarice más los empleos que no ser capaz de crear buenos empleos. Lo mejor para los trabajadores chilenos es una economía dinámica y lo peor que le puede pasar a los trabajadores chilenos es una economía que se estanca".

Pero también se refirió al resultado de la modernización impositiva al indicar que "vamos a cuidar la recaudación fiscal y quiero decirlo con todas sus letras, esta reforma tributaria no disminuye la recaudación fiscal. De acuerdo a nuestras estimaciones -y aquí es importante mirar el track en materia de calidad de las estimaciones- esta reforma va a significar un pequeño incremento en la recaudación tributaria. Esto es importante porque sabemos las grandes demandas sociales que existen en la sociedad", concluyó.