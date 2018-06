Velasco encara a Hacienda: "Crearon situaciones ficticias. Hay manipulación política que me parece malsana"

Gobierno

El el exministro se refirió a la polémica sobre los "gastos comprometidos" que denunció la cartera liderada por Felipe Larraín

El exministro de Hacienda y fundador del movimiento Ciudadano Andrés Velasco, disparó contra el gobierno de Sebastián Piñera y en particular se fue con todo con la cartera que lidera Felipe Larraín.

"Felipe Larraín es un profesional capaz, no lo quiero criticar a él como persona, para nada, pero creo que en ambos procesos de instalación, Sebastián Piñera y su equipo se dio un gustito, que para anotarse un par de puntos políticos, crearon situaciones ficticias que en este caso creo que es bien evidente. Cuando un ministro sale y dice que hemos detectado miles de millones de dólares en gastos no financiados y resulta que después uno lee la letra chica y no eran gastos, sino que eran presiones de gastos, que es bien distinto", sostuvo Velasco en entrevista con el periodista Freddy Stock de ViaX (vea aquí la entrevista completa).

"Yo creo que es un uso hábil, pero finalmente malsano de la crítica", añadió.

En esa línea, el exsecretario de Estado afirmó que "con temas de platas fiscales no se juega, porque la plata no es tuya, es de todos los chilenos y hay que ser bien riguroso con lo que uno dice. Además creo que en Chile (...) hemos logrado mantener una decencia republicana y creo que este gobierno la ha descuidado un poco".

"Hubo críticas justificadas que este gobierno hizo e hizo críticas totalmente injustificadas. Lo de las presiones de gasto que describieron como gastos ya comprometidos es una cosa bien inexacta y no corresponde a ninguna categoría económica o jurídica y es una cierta manipulación política que me parece malsana", explicó.

Ciudadanos en el gobierno

En otras materias, Velasco tuvo tiempo para hablar de su propia coalición política: Ciudadanos, y reconoció que el hecho de que miembros de la organización participen en el gobierno "nos desperfila".

"Alguien armó una pequeña operación política, Sebastián Piñera apareció en la prensa diciendo que él vería con buenos ojos la incorporación de Ciudadanos a su coalición. Y tres horas más tarde la directiva de Ciudadanos y 108 militantes, en los que yo estaba incluido, dijimos hagamos una declaración pública diciendo que no creemos que ese sea el camino", dijo.

En esa línea, le mandó un recado al presidente Sebastián Piñera: "La próxima vez que le pidan que en el comité político hable de Ciudadanos y se monte una operación política, mejor dedíquele ese tiempo a la niñez, al desempleo, al matrimonio igualitario, a temas que me parecen bastante más relevantes que este discutiendo el comité político de La Moneda".

Finalmente, Velasco defendió que "el domicilio político nuestro no está en la derecha" y criticó que algunos dirigentes aseguren que van a participar en una de las coaliciones ya existentes. Con todo, afirmó que le gustaría armar una coalición de centro junto a Evópoli.

"Yo creo que el futuro del centro político no se va a construir en una coalición de derecha. Es una pregunta que le hago a mis amigos de Evópoli bien a menudo, si Evópoli en diez años más va a estar en una coalición de derecha o una coalición de centro. A mí me gustaría que el día de mañana estuvieran en una coalición de centro, con nosotros, y con gente que viene del mundo de la DC, y del mundo social demócrata, y con muchos independientes", reconoció.