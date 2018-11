Reajuste público: gobierno ofrece alza salarial de 2,9%, pero trabajadores la consideran "insuficiente"

Gremios / Laboral

Sector público presentó una contraoferta al Ministerio de Hacienda y bajaron su solicitud a un 7,5%. Mañana siguen las negociaciones.

Comienza a tensarse la negociación del reajuste salarial de los trabajadores del Estado. En la quinta reunión entre la mesa del sector público y representantes del Gobierno, el ejecutivo habría presentado por primera vez una propuesta de guarismo en respuesta al 8% de alza nominal solicitado por los trabajadores.

Según asistentes a la cita, el gobierno habría propuesto un guarismo de 2,9% como alza salarial y, en estos momentos, estaría negociando con los trabajadores.

La cifra propuesta por el ejecutivo en la jornada de hoy supera la propuesta de 1,9% realizada por el anterior gobierno en 2017 y el reajuste final del año pasado de 2,5%.

Reajuste sector público

Año REAJUSTE (%) 2007 6,9% 2008 10% 2009 4,5% 2010 4,2% 2011 5% 2012 5% 2013 5% 2014 6% 2015 4,1% 2016 3,2% 2017 2,5% 2018 8%* / 2,9%**

(NOTA: * cifra solicitada por los trabajadores/ ** cifra propuesta por el Gobierno)

Trabajadores presentaron contraoferta

Luego de conocer el guarismo propuesto por el Gobierno, los trabajadores dieron un gesto de diálogo, y bajaron el 8% de alza salarial inicialmente solicitado a 7,5%.

"Se valora que a lo menos el gobierno haya planteado una cifra, porque la verdad es esta era la quinta reunión para abordar el tema. Pero más allá del gesto, nos parece una cifra absolutamente insuficiente (...) la cifra no considera las variables que nosotros planteamos en el 8% inicialmente solicitado. No hay reajuste real, si no que el IPC que se proyecta a noviembre de 2018", criticó la coordinadora de la mesa del sector público, Ana María Gutiérrez.

En esa línea, la vocera de la mesa agregó que la nueva cifra solicitada por la mesa busca ser una señal para que el gobierno proponga una nueva cifra en la reunión que sostendrán en la jornada de mañana miércoles en Teatinos 120.

"Estamos citados mañana a las 17 hrs. en el Ministerio de Hacienda para sostener una nueva reunión y ver si el gobierno entrega una nueva cifra", agregó Gutiérrez.

La mesa del sector público se encuentra reunida a esta hora para analizar en detalle la cifra propuesta por el gobierno, y analizando las acciones a seguir en caso de que el Ejecutivo no modifique su propuesta.