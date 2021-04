Comisión de Hacienda del Senado prepara agenda para debatir reforma previsional

Laboral & Personas

Ministro del Trabajo, Patricio Melero, espera reunirse con la presidenta de la instancia y sus integrantes en pleno para poder avanzar.

La próxima semana comenzaría el análisis en la comisión de Hacienda del Senado de la reforma de pensiones, luego que este lunes fuera despachado el articulado de la normativa desde la comisión de Trabajo, donde fue discutido durante trece meses.

La presidenta del grupo parlamentario, Ximena Rincón (DC), indicó que “la comisión va a hacer su trabajo en forma responsable y seria. Los temas a analizar dependerán de las necesidades que tengamos de información, porque nos parece que una reforma tan importante como esta requiere todos los elementos de juicio para legislar de forma adecuada”.

Sobre cuándo citará y los plazos que estima tomará despachar la norma, precisó que “nosotros no vamos a citar hasta que no tengamos el informe que aún no llega (desde la comisión de Trabajo) y ya tenemos en agenda algunos temas para la próxima semana”.

El senador Carlos Montes (PS) señaló que uno de los temas centrales a conversar será “la forma de financiamiento” y adelantó que, en el caso de cambios previsionales, “prácticamente todo lo puede analizar la comisión de Hacienda, porque no hay nada que no tenga implicancias financieras, especialmente lo del 6% de cotización adicional”.

A su juicio, “es una oportunidad para resolver dudas y quizás con un par de sesiones podríamos despachar el texto a la sala”.

En este contexto, el ministro de Trabajo, Patricio Melero, señaló que espera reunirse la próxima semana con Rincón y la comisión en pleno a objeto de “conocer la forma en que quieren abordar y manifestar el sentido de urgencia que tiene esta reforma, sin que eso implique revisar los temas que estime Hacienda con la profundidad que se requiere”.

Pero, precisó, “ojalá no sea una réplica de lo que ya se hizo en Trabajo”, sino que un análisis acabado de los temas más propios de su competencia.

Como es un proyecto en que prácticamente todo genera gasto, dijo que debe haber una conversación sobre el aumento de la cobertura del 60% al 80% del Pilar Solidario, el aumento de la cotización y su distribución entre individual y colectivo y cómo eso influye en el aumento de las pensiones y el financiamiento del seguro de dependencia.

También debiera analizarse todo el capítulo de las mejoras a la industria, el aumento de la competencia, la creación de las AFP sin fines de lucro, la incorporación de las cooperativas, la reducción del encaje de 1% a 0,5%, todo lo relativo a la separación de la industria sobre administración de los recursos financieros y la captación; así como mejoras a pensiones de sobrevivencia, invalidez, la licitación de afiliados nuevos; y las atribuciones de la Superintendencia de Pensiones.