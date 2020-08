CUT se abre a subsidios al empleo y parlamentarios piden realismo en debate sobre alza salarial

Laboral & Personas

En la cita, la multisindical puso sobre la mesa sus tres demandas centrales: un reajuste digno, protección del empleo y prohibición de despidos.

El debate en torno al salario mínimo comienza a entrar al “área chica”. En la jornada de ayer se realizó la tercera reunión entre el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en la cual la multisindical comenzó a plantear sus demandas.

Si bien aún no hay guarismos sobre la mesa, la titular de la CUT, Bárbara Figueroa, clarificó los tres aspectos en los que los trabajadores centrarán sus energías.

“Por un lado, la necesidad de un reajuste digno, que los trabajadores tengan garantías de poder adquisitivo”, comenzó explicando la líder sindical.

El segundo foco de acción, dice relación con la protección al empleo. “No es posible que hoy tengamos en riesgo un tercio de la fuerza laboral en Chile (...) esa realidad no la podemos permitir y vamos a insistir en la necesidad de proteger cada uno de los puestos de trabajo”, agregó.

Como tercer punto, la CUT planteó la necesidad de velar por las ocupaciones de aquellas personas que han visto suspendidos sus contratos laborales. “No es posible que quienes hoy han tenido la garantía del subsidio por la vía del seguro de cesantía, mañana simplemente se deshagan de los trabajadores”, cuestionó Figueroa, reiterando la demanda de la Central de prohibir las desvinculaciones en aquellas empresas acogidas a la Ley de protección del empleo.

Otro tema que se abordó en la cita con Briones, y respecto a la cual la CUT se mostró abierta, es sobre la implementación de los subsidios al empleo. “No nos cerramos a este debate, pero tiene que ser con condiciones. Que no se pueda despedir trabajadores, que se garantice que la contratación sea sobre pisos dignos, que sea a empresas que no tengan ni prácticas antisindicales y que no estén haciendo solo la declaración de las cotizaciones previsionales, sino que efectivamente las tienen que tener pagadas. No puede ser que sigamos subsidiando sin condiciones”, planteó.

Según datos oficiales, a diciembre de 2019, 779.121 personas ganaban entre o,9 y 1,25 sueldos mínimo, el que llega hoy a $ 320.500 brutos.

El escenario legislativo

En la comisión de Hacienda de la Cámara miran con atención el desarrollo de las conversaciones entre el Ejecutivo y los trabajadores, y reconocen que su debate será delicado a raíz del escenario económico.

“La discusión del salario mínimo la veo menos controvertida que lo usual”, dijo el senador UDI e integrante de la comisión de Hacienda de la Cámara, Guillermo Ramirez, agregando que “veo conciencia en la CUT de que estamos en un escenario económico de emergencia. Espero que no aparezcan los populistas de siempre tratando de sacar ventaja en un momento tan delicado como este”.

Una opinión en la misma línea agregó su par en la instancia, Patricio Melero, quien agregó que “espero que exista análisis y comprensión de este nuevo escenario, de moderación en lo que se pida”.

La diputada RN, Sofía Cid, por su parte manifestó preocupación en cómo una posible alza salarial podría impactar en el mercado laboral. “Obviamente todos quisiéramos que fuera más alto (...) pero subir el salario mínimo claramente podría hacer más complejo el escenario de las mipymes”.

¿Reajuste por IPC?

Desde la oposición, en tanto, se mostraron se mostraron más en línea con un alza salarial, apelando a su positivo impacto en la economía.

“Lo mínimo es IPC, ahora, dada la situación de parálisis económica y los números negros que están caracterizando el año, una política reactivadora deberia enfocarse en el fortalecimiento de la demanda interna, y eso significa un reajuste significativo”, dijo el diputado PS, Marcelo Schilling.

El diputado PC Daniel Núñez, complementó dicha postura agregando que “cuando el Gobierno fijó el ingreso familiar de emergencia, reconoció que una familia promedio chilena de cuatro integrantes, requiere $ 400 mil para poder sobrevivir, $ 100 mil per cápita. Eso es un dato objetivo, es la cifra que el Gobierno dio. Por lo tanto, creo que cualquier debate serio por salario mínimo parte de eso”, concluyó.