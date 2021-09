Feriado irrenunciable del 17 de septiembre: diputado Silber asegura que proyecto no alcanzará a votarse y culpa a la UDI y a Republicanos

Laboral & Personas

"Fue impedido por sectores que a todo costa quieren asegurar que los malls y grandes comercios funcionen", criticó el diputado.

Finalmente, el próximo 17 de septiembre no será feriado irrenunciable, ya que el proyecto impulsado por el diputado Gabriel Silber no alcanzará a terminar su tramitación.

Según explicó hoy Silber, que es quien impulsó la propuesta, el oficialismo se alineó para bloquear el avance de la propuesta.

"Si bien este proyecto es de carácter permanente, por lo tanto sigue su curso y será votado por parte de la Cámara, hay que señalar que el día de ayer la UDI bloqueó en reunión de comité el avance de este proyecto para que fuera visto y despachado el dia de ayer por parte de la Cámara", cuestionó Silber, señalando que en la jornada de hoy el Partido Republicano también impidió que se analizara la propuesta.

También te puede interesar: Melero en picada contra feriado irrenunciable del 17 de septiembre: “El gobierno no lo apoyará”

Que la propuesta no haya podido ser discutida por la Sala de la Cámara significa que no alcanzará a ser vista por el Senado, ya que la próxima semana no sesiona.

"Era importante que estuviese el proyecto en la cuenta hoy, eso amaga o frustra que para este 17 de septiembre el feriado tenga el carácter de irrenunciable", lamentó Silber.

Sin embargo, el diputado señaló que el proyecto continuará su tramitación, ya que tiene el carácter de permanente y no se trata de una propuesta diseñada exclusivamente para este 17 de septiembre.

"Uno siente una frustración, tenía un compromiso con cientos de miles de trabajadores del sector retail (...) ello fue impedido por sectores que a todo costa quieren asegurar que los malls y grandes comercios funcionen", criticó.