Gallego y 40 horas: “Si no hubiera pasado el 18/O, no estaría hablando de suspender la discusión”

Laboral & Personas

Economista de la UC asegura que la instancia está a favor del debate, pero que deberá ser una entidad tripartita la que defina el momento.

A inicios de octubre, el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció la constitución de una mesa técnica para analizar la reducción de la jornada laboral, marcada a esas alturas por el proyecto impulsado por las diputadas del PC, Camila Vallejo y Karol Cariola, en pos de establecer un regimen de 40 horas.

A más de dos meses, la instancia que reunió a 17 profesionales, entre economistas, abogados y un siquiatra, terminó la tarea para la que fueron convocados con una serie de recomendaciones.

El economista Francisco Gallego, uno de los coordinadores del grupo -junto al subsecretario del Trabajo, Fernando Arab- afirma que es claro que “vamos a las 40 horas”. Pero, al mismo tiempo, recalca que se debe hacer bien si lo que se busca para no dañar el empleo.

- Una parte importante de los integrantes de la mesa estarían de acuerdo en posponer el debate de la reducción de jornada. ¿Por qué?

- Para que esto funcione hay que hacerlo en el momento adecuado, con la velocidad adecuada y con el acompañamiento adecuado, y lo que nosotros aprendimos de la experiencia internacional es que cuando se haces esto en un momento de alto desempleo, con situaciones económicas complejas, se corre el riesgo -que es lo que se observa en el caso de Francia en los ‘80- de que baje el empleo. Como mesa no queremos eso, no queremos que la gente cuente con una jornada de 40 horas, pero que no tenga dónde trabajar.

La otra experiencia, que es cuando se hace en buenos momentos económicos o normales, no se ven consecuencias negativas tan fuertes y hasta se pueden ver consecuencias positivas incluso en el empleo.

- Llama la atención este punto si se considera que una de las propuestas de la mesa es que de aprobarse una reducción esta se implemente en cinco años más...

- Si no hubiera pasado el 18 de octubre, no estaría hablando de suspender la discusión, pero cuando se pone a andar esta gradualidad ya empiezan a pasar cosas en el mundo de los trabajadores y las empresas.

Nosotros lo que decimos es que echemos a andar esta película cuando estén dadas las condiciones. En el texto decimos “vamos a las 40 horas”, y en otra parte del informe sugerimos que se evalúe traspasar esta reducción de jornada al sector público.

Hemos sido generosos con las 40 horas. Yo, por lo menos, me convencí, estando adentro y mirando la evidencia, de que es bueno, pero hay que hacerlo bien.

Yo no quiero que por hacer esto, después se termine exacerbando el desempleo. Para mi sería éticamente reprochable no decir eso.

Comisión tripartita

- Si se pospone el debate, ¿en qué momento y cómo se debería retomar?

- Lo que proponemos para organizar esto -y es la opinión mayoritaria de la comisión-, es que se cree un comité tripartito, con representantes de trabajadores, empresarios y gobierno, que evalúen las condiciones del mundo del trabajo, el desempleo, el crecimiento, y que ese grupo de personas sugiera cuándo echar andar esta rebaja de jornada.

- Entonces, los planteamientos de la comisión se sustentan en experiencias similares de otros países...

- Claro, no es algo que se nos ocurrió a nosotros. Esto se hizo luego de revisar la experiencia de otros países y también las buenas prácticas en Chile. Acá hay empresas que ya trabajan 42 horas y que lo han negociado los trabajadores y las empresas.

-¿Es clave la gradualidad?

- Como mesa propusimos dos fórmulas, que de alguna manera están en otros países. La primera, es bajar de aquí a cinco años más -que es parecido a lo que se hizo en Chile con la rebaja de 48 a 45 horas-; y lo otro, es hacerlo en escalones, nosotros proponemos que se baje de 45 a 42 y después de 42 a 40. Esa esa la opinión mayoritaria de la mesa.

- La comisión también sugirió que esto debe ir de la mano con medidas de adaptabilidad...

- Lo que hicimos ahí fue básicamente analizar los países de la OCDE que han tenido rebajas de jornada y que han tenido adaptabilidad.

¿Qué significa adaptabilidad? Lo básico, que es lo que se llama la promediación, que es básicamente decir trabajas 40 horas en promedio semanal, pero promediamos en un mes, y esa es la posición mayoritaria en la mesa. Es decir, pasamos de 40 horas exactas semanales a 40 horas semanales promedio en un periodo más largo, la base es mensual.

Para salvaguardar a los trabajadores, y no se precarice el empleo, la mesa propone, en caso de que haya sindicatos fuertes, que si se hace una negociación colectiva dicha organización tenga mucha libertad para llegar a un acuerdo. Por ejemplo, acordar 40 horas semanales, pero con una base de un año, que hay países que lo tienen.

El espíritu es que esta reducción de jornada no se traduzca en un perjuicio para las personas, que pierdan la pega por esto. Y, al mismo tiempo, reconocer que en Chile y otros lugares la gente igual valora la adaptabilidad. La gente sabe que va a trabajar más, pero después se compensa con trabajar menos en otros momentos.

Esto no se nos ocurrió a nosotros, para nada, es a raíz de la experiencia internacional y buenas prácticas.