Gobierno pide postergar la votación del IFE extendido y estudia mejorar la propuesta

El presidente de la comisión de Desarrollo Social, diputado Jaime Naranjo, informó que en el Ejecutivo “están viendo cómo pueden acoger algunas de las inquietudes que nosotros hemos planteado”.

El gobierno solicitó a la comisión de Desarrollo Social de la Cámara postergar la votación del proyecto que amplía el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), texto que sería votado hoy hasta total despacho en la instancia.

"Me he comunicado con la ministra de Desarrollo Social y me ha solicitado postergar la votación para mañana a las 11:30 hora. Está ahora en reunión del comité político y están viendo cómo pueden acoger algunas de las inquietudes que nosotros hemos planteado", informó el presidente de la comisión, Jaime Naranjo (PS).

En definitiva, se acordó que el proyecto no se votará este lunes en la comisión y quedará para mañana en la mañana y por la tarde será analizado por la comisión de Hacienda para que la Sala de la Cámara lo conozca y voto el miércoles.

Si bien es cierto que la expectativa de los parlamentarios de oposición es mejorar la cobertura y formas de acceso al beneficio, desde el Ministerio de Desarrollo Social señalaron que no es seguro que se presente alguna nueva propuesta y que sólo solicitaron tiempo para estudiar algunas de las propuestas de la oposición, pero en lo central la idea que forma parte de los llamados mínimos comunes se mantendrá.

El Ingreso Familiar de Emergencia extendido llegará a todas las familias del Registro Social de Hogares (RSH) por un monto equivalente a la línea de la pobreza, lo que significa que un hogar de una persona recibirá un aporte de $177 mil, un hogar de 4 personas recibirá un aporte de $467 mil y un hogar de 10 personas recibirá un aporte de $887 mil. La propuesta de La Moneda señala que solo los hogares pertenecientes al 10% de mayores ingresos del país, es decir, con ingresos por persona superiores a los $800 mil, no recibirán el beneficio.