OCDE apoya retiros excepcionales: “Sí, como parte de una reforma general del sistema”

Pablo Antolin destaca que la legislación de otros países contemplan ciertas situaciones de emergencia. También llama a avanzar en una reforma previsional con amplio apoyo.

“El principal mensaje de la OCDE ha sido y sigue siendo que permitir el retiro de los fondos es una medida de último recurso”, enfatiza desde Europa el economista principal de la unidad de pensiones del organismo multilateral, Pablo Antolin, quien participará hoy en un foro internacional organizado por la Subsecretaría de Previsión Social.

Un tema que ha seguido de cerca y que tendrá un aterrizaje el próximo 7 de diciembre, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publique un informe de los ahorros para la jubilación en el tiempo del Covid-19, donde se aborda el primer rescate de fondos.

Su punto no pasa por negar este tipo de medidas en casos excepcionales, sino que sea parte de la institucionalidad. “Un ejemplo es México, que siempre ha tenido en la legislación que, si un individuo sufre pérdida de empleo o una disminución sustantiva de sus ingresos, por un período largo, puede acceder en circunstancias excepcionales a sus ahorros. Entonces, México, cuando llegó el Covid-19, no tuvo que cambiar ni la legislación ni tener todos los problemas que otros países han enfrentado”, afirma.

- ¿Se debieran entonces institucionalizar los retiros en Chile?

- Sí, como parte de una reforma general del sistema. De hecho, los gobiernos de Bachelet y Piñera ya habían hablado con nosotros para entender cómo se regulaba esto en otros países, porque en Chile era de los pocos en donde no existía ninguna normativa para sacar los ahorros previsionales. Se estaba discutiendo esa posibilidad y sigo diciendo que sería bueno legislar en casos, por ejemplo, de una persona que tiene una enfermedad terminal. Eso siempre ha existido en otros países.

- ¿Qué tan preocupante está siendo el tema de los retiros para la OCDE? ¿Se cae el modelo estrella en Chile?

- El problema de Chile siempre ha sido que ahorran un 10%, tienen lagunas previsionales y la expectativa de tener una tasa de reemplazo alta del 70% o 65%, es imposible. Cuando estuve en la Comisión Bravo también lo dijimos, todos los países con tasas de reemplazo altas tienen contribuciones alrededor del 20%.

Obviamente, nosotros en su momento pensamos que era una gran idea la reforma que propuso el ministro de Hacienda de Bachelet y la nueva reforma que planteó el gobierno de Piñera de aumentar las contribuciones. ¿Y qué pasa con eso? Que ahora, con el retiro de los ahorros, el problema de la suficiencia de las pensiones se agravará y bastante. Para nosotros ese es el punto importante, no que si se ha perdido el prestigio o no, esa es una cuestión para los políticos, para nosotros como personas que nos gusta saber si la población el día de mañana va a tener suficiente dinero para financiar su jubilación, nos preocupa porque si ya había un problema de suficiencia, ahora, con los retiros del 10%, sobre todo el primer retiro, pues va a haber un problema mucho mayor.

- ¿Cómo pueden afectar los retiros a las estrategias de inversión de las AFP?

- Implica que las AFP deben tener un nivel de liquidez para el cual no estaban preparadas. Los fondos de pensiones establecen estrategias de inversión de largo plazo y de repente, todo el proceso de inversión a largo plazo para financiar la jubilación se rompe parcialmente y crea problemas de que las rentabilidades serán incluso peores. Si las AFP piensan que estas posibilidades de retiro de fondos se convierten en una posibilidad en el futuro, puede crear verdaderos problemas. Una legislación crearía un marco regulatorio claro que ayudaría a las AFP y a los individuos también, porque lo más importante son los individuos, a saber, que en circunstancias excepcionales pueden retirar y las AFP pueden evaluar la probabilidad y la posibilidad de cuántas de esas circunstancias adicionales, pueden ocurrir y establecer estrategias de inversión en base a todo eso y no tener un grado de incertidumbre enorme.

- ¿En qué pie queda la reforma previsional ahora en Chile?

- Me gustaría saber, porque honestamente no lo sé ¿dónde está la reforma general del sistema de pensiones chileno que se lleva discutiendo hace tanto tiempo? ¿Hay reforma o no hay? A nosotros como OCDE nos gustaría saber en qué estado está la reforma, ¿qué se va a aprobar? y de ahí podremos empezar a dar opiniones. Hay ciertos aspectos de la reforma anterior que siguen siendo válidos, hay que contribuir más y por períodos más largos.

En un país donde no hay mecanismos de flexibilidad para acceder a los ahorros previsionales en situaciones excepcionales, el Covid-19 ha demostrado que puede llevar a situaciones realmente indeseables. Esto es una experiencia para aprender para introducirlo en la nueva reforma.

Chile tiene que plantear una reforma sobre la mesa y empezar a discutir. Que los distintos stakeholders y los partidos políticos pongan sobre la mesa sus propuestas y se empiece a discutir. Lo que salga del Parlamento, no le gustará a todo el mundo, por supuesto que no, porque siempre será un compromiso para que haya más gente que lo apruebe. Si no se hace una reforma con un acuerdo mayoritario, dentro de cuatro o cinco años, esa reforma se romperá.