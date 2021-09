Cadem: El 80% espera que los constituyentes respeten las reglas acordadas para su creación, incluido el quorum de 2/3

Macro

En relación a la carrera presidencial, la encuesta semanal arroja que el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric toma ventaja frente al Candidato de la derecha, Sebastián Sichel.

Sobre la confianza en el trabajo que realiza la Convención Constitucional, por segunda semana consecutiva el 50% de la ciudadanía manifestó tener poca o nada de confianza, según la encuesta semanal de Cadem.

Esta es la segunda vez que ocurre desde el inicio de su medición (3 de junio), lo que revela una mayor incertidumbre por la labor que realiza la instancia. En esta oportunidad quedó fuera de la encuesta (realizada entre 1 y 3 de septiembre) el episodio de la confesión del convencional, Rodrigo Rojas, que el fin de semana reveló a La Tercera que mintió sobre el diagnóstico de cáncer sobre el cual basó su campaña para convertirse en integrante del órgano que redactará la nueva Carta Magna.

Ya respecto de su funcionamiento, el 80% espera que los constituyentes electos respeten las reglas acordadas para su creación, incluido el quorum de 2/3 para aprobar normas. Esto significa un incremento de 6 puntos en las expectativas frente al 9 de julio .

En cuanto a que logren conseguir los acuerdos necesarios para redactar una nueva Constitución, el 65% mantiene su perspectiva de que ello ocurrirá, lo que implica un retroceso de dos puntos frente al 9 de julio.

Sobre las temáticas de interés. Garantizar los derechos sociales y reformar el sistema de pensiones son los dos principales temas que la ciudadanía espera que se traten en la Convención Constituyente

Según la consulta realizada vía telefónica, ambas acaparan en 65% y 41%, respectivamente. Le siguen, medioambiente y agua con un 32% y con un 15% aparece el reformar el sistema público. Entre las preferencias, surgen en menor medida los temas valóricos (3%), reforma a las fuerzas armadas (3%) y la autonomía del Banco Central (4%). Esto en un contexto en que el 68% desaprueba la gestión del Presidente Piñera y sólo el 25% la aprueba.

Sobre la marcha del país, considerando los aspectos políticos, económicos y sociales, el 60% cree que va por mal camino lo que significó un aumento de 9 puntos frente a la consulta previa. En específico, sobre el progreso económico el 68% cree que está retrocediendo (6 puntos más).

Carrera presidencial

Respecto de la carrera a La Moneda. La encuesta dio cuenta que el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, subió su respaldo en tres puntos porcentuales y llegó a 23%, tomando ventaja en relación a su principal contendiente, el presidenciable de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, quien bajó un punto y quedó en 19%.

Más atrás se ubicaron Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) y José Antonio Kast (Partido Republñicano) con 12%, cada uno. Luego, Franco Parisi, con 7%; Marco Enríquez-Ominami, con 2%; y Eduardo Artes, con 0%. Mientras, un 25% dijo que no votaría, no sabe o no responde.

Ya en un escenario de segunda vuelta, la encuesta Cadem arrojó que Gabriel Boric se impondría frente a cualquiera de los candidatos que pase a esa instancia.