El comercio lo pasa mal: ventas presenciales en área Metropolitana profundizaron la caída en abril

Macro

Desde la CNC pidieron al Gobierno que se adopten medidas para impulsar una reconversión tecnológica del sector.

Una histórica caída reportó el comercio minorista de la Región Metropolitana en abril ante el cierre de la mayoría de las tiendas producto del coronavirus. De acuerdo a lo señalado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), las ventas físicas marcaron una baja de 45,9% real anual, tras registrar una de 20% en marzo.

En términos de locales equivalentes, el descenso fue de 46,5% real anual, acumulando en los cuatro meses del año uno de 17,6%.

Desde la CNC indicaron que las cifras "dan cuenta del profundo impacto que ha tenido la crisis sanitaria-económica en el desempeño del sector", añadiendo que la capital ha sido la zona más afectada, con varias comunas en cuarentena y un comercio que no es de primera necesidad sin la posibilidad de abrir.

El rol del e-commerce

Si bien las ventas online han registrado incrementos explosivos, estas no logran contrarrestar la abrumadora realidad del sector.

"Solo aquellos actores que cuentan con ventas online han podido continuar vendiendo, registrando fuertes crecimientos en el canal digital. Sin embargo, los altos resultados del canal online no alcanzan para revertir la negativa situación del sector, donde no todos los actores del comercio minorista tienen esta posibilidad y muchos, que solo cuentan con canal físico, no están teniendo ningún tipo de ingreso por venta", comentó la gerenta de Estudios de la CNC, Bernardita Silva.

Ante esto, hizo un llamado al Gobierno para que adopte "medidas especiales, como planes de subsidios al empleo o un plan de fomento al sector para impulsar la reconversión tecnológica de este y su proyección hacia el comercio electrónico".

Efecto en el consumo

Para los economistas el golpe que evidencian las ventas minoristas es coherente con la aplicación de las cuarentenas. Así lo señaló el economista de Banco Santander, Fabián Sepúlveda, quien puso el acento en lo inédito de las medidas de aislamiento observadas en el país.

El subgerente de Estudios de Econsult, Mauricio Carrasco, advirtió sobre el daño que ya se asume por la extensión -más allá de lo esperado inicialmente- de la crisis sanitaria, abarcando hasta mediados del tercer trimestre.

El gerente de macroeconomía de la Security, Mauricio Carrasco, enfatizó en que las expectativas ya incorporan un nivel de volatilidad "mayor a lo habitual" condicionadas a cuándo se inicie la reapertura de la economía.

Más moderado el economista jefe de BCI, Sergio Lehmann, mencionó el buen desempeño de las ventas online, que si bien no compensan el deterioro, sí evidencian un notable repunte.

El economista senior de LyD, Tomás Flores, previó que una porción del consumo se recuperará en el segundo semestre, aunque advirtió que el gasto no realizado en servicios como restaurantes y hoteles no se recobrará.

Transacciones con tarjetas revelan fuerte dinamismo de canal online

Un informe de la Cámara de Comercio de Santigo (CCS) basado en datos de Transbank mostró que las ventas online del comercio más que se triplicaron en la semana del 27 de abril al 3 de mayo, con una tasa de aumento de 214% en 12 meses.

Las ventas online de abril, en tanto, se incrementaron en un 150% frente al mismo mes de 2019.

Las ventas en tiendas físicas, por el contrario, advirtió el gremio, siguieron impactadas por la emergencia sanitaria y las medidas de restricción de movilidad adoptadas para controlar el contagio, si bien lograron al menos estabilizar su tasa de contracción hacia rangos en torno al -20% en las últimas tres semanas.

Toda esta información corresponde a transacciones efectuadas con tarjetas de débito y crédito operadas por Transbank.

La baja solo fue aminorada por el crecimiento en las categorías asociadas a bienes básicos, como alimentación, medicamentos y artículos de limpieza e higiene personal, y del canal electrónico.

De este modo, la participación de las ventas online en los totales del sector minorista se estabilizaron en un 16%, "rangos nunca antes vistos y que triplican los previos a la crisis".

Aquellas que mantuvieron alto dinamismo fueron los bienes durables, incluyendo computación, equipamiento de hogar y electrónica, y alimentos, estos últimos impulsados adicionalmente por las necesidades de aprovisionamiento de bienes básicos.

Vestuario y calzado, que había tenido fuertes caídas en marzo, inició un importante proceso de recuperación, junto a la llegada del otoño y la disminución de temperaturas promedio.

En el ámbito de los servicios asociados al comercio, el reporte de la CCS reveló que las categorías más afectadas siguen siendo turismo y entretenimiento, con marcadas disminuciones que rondan el 90% en doce meses durante las últimas seis semanas, y "que ponen en estado de catástrofe a gran parte del sector".