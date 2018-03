Eyzaguirre confronta a Valente por déficit fiscal y Larraín anticipa modernización de la regla

Macro

Actual titular de las finanzas públicas informó que se ingresará una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal y se dotará de autonomía al Consejo Fiscal.

Continúa escalando la polémica por el mayor déficit fiscal estructural que informó el saliente gobierno a un día del cambio de mando. Ayer el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, salió al paso de las declaraciones del actual ministro de Economía, José Ramón Valente, quien afirmó en la víspera que la anterior administración “le mintió a los chilenos” sobre la verdadera situación de las arcas del Estado.

Esto, luego del incremento del saldo negativo de las cuentas públicas en el largo plazo informado el sábado en un acta del Consejo Fiscal Asesor (CFA). Allí, se dio cuenta de un incremento de cuatro décimas en el déficit para 2017, ubicándose en 2,1% del PIB.

Eyzaguirre calificó las declaraciones de Valente de “brutalmente irresponsables” y señaló que los US$ 1.100 millones de diferencia en el déficit no implican una reducción del tamaño de la caja fiscal, como habría insinuado el exdirector de Econsult.

“Me parece un despropósito. La verdad es que estábamos todos contentos por la forma en que se había hecho la transición. Tuve múltiples reuniones con Felipe Larraín, fue muy cordial, también la instalación del nuevo gobierno fue consensuada, buscando acuerdos y ayer (miércoles) sale el ministro Valente haciendo estas acusaciones gravísimas”, dijo a T13 Radio.

El titular de Economía ratificó ayer sus dichos tras una reunión que sostuvo con el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte. “Si uno tiene menos ingresos de los que creía y los mismos gastos, al final tienes menos plata y eso es lo que ocurre y eso es lo que va a pasar. Nos han informado que los ingresos estructurales estaban mal calculados y que los gastos siguen siendo los mismos (...) por lo tanto, no hay nada de mala información en mí y creo que lo que hemos dicho se ajusta perfectamente a la realidad”, se defendió el secretario de Estado.

Hacienda pone paños fríos

Ayer tras participar en un evento en Icare, el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, intentó ponerle paños fríos a la polémica. El secretario de Estado evitó calificar los dichos de Eyzaguirre, pero enfatizó que no es neutro el impacto de US$ 1.100 millones adicionales de saldo negativo en las cuentas públicas en el largo plazo.

“Yo he dicho claramente lo que pasó con el déficit fiscal, y no es una opinión mía, es en realidad el acta del Consejo Fiscal Asesor y que cifra el déficit en 2,1%. Nuestro punto de partida es 2,1%, es un error que lamentamos, no lo voy a calificar, pero me parece sin dudas que nuestro punto de partida es peor y lo lamento porque además es una mala noticia”, aseveró.

Junto con asegurar que tuvo un “buen proceso” de traspaso de información con el saliente ministro Eyzaguirre, la autoridad anunció que el gobierno trabaja en un proyecto de ley para modernizar la regla fiscal y dotar de autonomía al Consejo Fiscal Asesor.

“Quiero rescatar un punto... por Dios que es bueno que tengamos un Consejo Fiscal Asesor y tenemos que avanzar en este tema. Queremos avanzar en darle autonomía y queremos profundizar nuestras instituciones fiscales porque creemos que le hacen bien al país”, cerró.

Citación al Congreso

Pero habrá más debate, pues la comisión de Hacienda de la Cámara citó para el martes al CFA, a Eyzaguirre y al exdirector de Presupuestos, Sergio Granados, para que expliquen la polémica. Larraín fue invitado para la sesión del miércoles en la misma instancia parlamentaria.

El origen de la polémica

El pasado 6 de marzo, el Consejo Fiscal Asesor (CFA) se reunió con el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y su director de Presupuestos, Sergio Granados, y su equipo de asesores.

En la cita, se abordaron ciertas discrepancias sobre la metodología para el cálculo del balance estructural (balance cíclicamente ajustado), principalmente por el ajuste cíclico a los traspasos de Codelco al Fisco.

Por una parte, se corrigió al alza el precio del cobre de venta de Codelco utilizado para el cálculo, el cual resultó ser mayor a lo estimado en enero cuando se publicó el resultado preliminar del balance estructural.

A su vez, Hacienda informó que producto de "hechos particulares" por las pérdidas tributarias de Codelco en 2015, 2016 y 2017, se generó una subestimación de los ingresos estructurales de 0,4% del PIB en los ingresos del 2017, además de una sobreestimación de dichos ingresos para los dos años previos.

Esto se explica porque la actual metodología utiliza como criterio para estimar el ajuste cíclico de los ingresos de Codelco en base devengada (o sea, por recursos generados, independiente de si son efectivamente percibidos). "No obstante, los ingresos efectivos se contabilizan en base caja", dice la minuta.

Asimismo, por las pérdidas tributarias de Codelco en los citados ejercicios, se produjeron desfases "de magnitud importante" en los traspasos de excedentes desde la empresa al Fisco en los años citados, lo que impactó el cálculo de balance estructural.