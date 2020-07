Grupo de expertos ligados a la centroizquierda desecha propuesta de clase media del gobierno e insiste en permitir retiro de fondos de AFP

Macro

El Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible advierte que un retorno a la normalidad económica y ocupacional tomará "a lo menos un par de años".

En una declaración pública el Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, que integra un grupo de expertos ligados a la centroizquierda, manifestó un dura crítica al Gobierno en que lo acusa de caer en la “inacción” ante la crisis sanitaria dado que las medidas adoptadas hasta ayer no parecen ser la respuesta necesaria para contenerla.

“Los efectos agregados del confinamiento, la paralización de empresas y la pérdida de empleos e ingresos ya afectan severamente a la gran mayoría de la población (…) El Gobierno no ha entendido que los US$ 12 mil millones (acordados con parlamentarios de oposición) deben concentrarse en esta fase de emergencia para apoyar a las familias y los trabajadores. Sus medidas son insuficientes y han llegado con retraso. El apoyo a las pequeñas empresas no tiene la cobertura y volúmenes requerido”, señala la declaración del grupo que integran los economistas Álvaro Díaz, Roberto Zahler, Osvaldo Rosales, Ricardo Ffrench-Davis, Carlos Ominami y Andras Uthoff, entre otros.

En este contexto, manifiestan que la respuesta frente a las necesidades de los ciudadanos debe ir desde las soluciones de mayor cobertura y progresividad, a las de menor alcance potencialmente más regresivas.

“En este marco, de mantenerse la inacción del gobierno frente a la emergencia, el acceso de los trabajadores a sus fondos de ahorro previsional puede ser un importante apoyo para enfrentar la crisis. Ello justifica que, de manera excepcional, se pueda hacer uso dichos recursos”, menciona el documento.

Lo que proponen es que en este caso, se debe fijar límites a los retiros y si hay compensaciones estas “no pueden ser regresivas y deben beneficiar solamente a los trabajadores de menores recursos, considerando criterios de discriminación positiva para las mujeres y condiciones realistas de la evolución del mercado laboral”.

Otro punto al que aluden es a que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), recientemente modificado como parte del acuerdo entre el Gobierno y la oposición, debiese ser una Renta Básica Universal que se extienda a la clase media con un monto similiar a la líne de pobreza.

En esta dirección la entidad critica las acciones anunciadas ayer para apoyar a dicho segmento socioeconómico ya que “nuevamente llegan tarde, a cuentagotas, con insuficiente cobertura y con letra chica”.

En específico consideran que las medidas agregan “nuevas deudas a las ya endeudadas familias chilenas, en tanto la postergación de dividendos hipotecarios sólo será aplicable a quienes no tengan morosidad superior a 29 días”.

“Lamentablemente el gobierno se resiste a los apoyos directos y persiste en el camino de los créditos. Esto es poco sensato, pues la recesión sólo irá agravando la situación de millones de familias, haciendo inviable el pago de estas obligaciones adicionales”.

El sustento de estas duras críticas está en que a diferencia de lo que proyecta el Gobierno, el Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible no ve que la recuperación sea rápida. Por el contrario el grupo de expertos considera que un retorno a la normalidad económica y ocupacional “a lo menos tomará un par de años”.