Marcel entra al área chica y entrega sus primeras definiciones en temas clave

Una serie de señales entregó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en su primera entrevista desde que asumió el cargo hace una semana. "Tenemos que preocuparnos de que nadie se quede atrás en el proceso de recuperación", afirmó a la directora de Diario Financiero, Marily Lüders.

El expresidente del Banco Central precisó la recuperación del empleo será un tema central en los primeros meses de gobierno, así como la preparación de reformas como la tributaria y previsional.

Y añadió que van a ir construyendo una agenda de temas que no eran centrales en el plan de gobierno, pero sí lo son para la economía, como el desarrollo del sistema financiero.



Reforma tributaria: diálogo social en abril y

recaudación más cercana a 4% del PIB tras avance de la PGU

El ministro de Hacienda recordó que el propio Presidente Gabriel Boric ha insistido en que impulsará "no solo una reforma, sino un pacto tributario". Para alcanzarlo, Marcel indicó que van a poner en marcha un diálogo social en los territrios, pero también con expertos, empresas y trabajadores, el cual esperan se concentre principalmente en el mes de abril.

El objetivo, según la autoridad, es "que todos tengamos la oportunidad de conversar sobre la estructura, la lógica y los principios sobre los cuales debería desarrollarse nuestro sistema tributario".

"Una cosa que nos hace falta en Chile es discutir y eventualmente ponernos de acuerdo sobre como queremos que sea nuestro sistema tributario en el futuro", dijo, y recordó que en lo que la actual administración impulsará hay un "contraste importante" con la reforma de 2014, que se centró en mayores impuestos a las empresas. Ahora, en cambio, el foco estará en los impuestos personales.

Específicamente sobre los impuestos al patrimonio, detalló que lo que se plantea ahora es algo "más elaborado" que lo que se llamó inicialmente "impuesto a los súper ricos" a partir del estallido social. "Mientras mejor funcione el impuesto a la renta, más fácil va a ser aplicar el impuesto al patrimonio, pero menos necesario va a ser", afirmó.

En el encuentro también se abordó el objetivo de recaudación, ya que el programa de gobierno afinado durante la segunda vuelta apunta a recolectar 5 puntos del PIB en los cuatro años de la administración, pero Marcel aclaró que "ya avanzamos unos pasos" cuando se legisló sobre la Pensión Garantizada Universal (PGU), cuyo financiamiento llegó a 0,66% del Producto.

"Para todos los efectos prácticos, eso es parte de lo de los cinco puntos porcentuales, del 5% del Producto, porque tanto la PGU como las medidas de reducción de la evasión y la elusión que se incluyeron en el financiamiento, todo eso formaba parte del programa del gobierno actual", dijo la autoridad. Agregó que "si el gobierno anterior lo quiso adelantar y tuvo el acuerdo de los parlamentarios para hacerlo, bueno, tanto mejor", y detalló que el 0,66% del PIB "deja algo más cercano a los cuatro puntos para la reforma que viene".

Sobre los plazos y la forma, el ministro señaló que el gobierno aspira a que el proyecto de reforma tributaria esté ingresado en el Congreso antes de julio. Pero recordó que les falta tomar "ciertas definiciones importantes", como si se presentará como una iniciativa o como varias.

Royalty a la minería: autoridad se abre a patrocinar

el proyecto de ley tras ajustes realizados por el Senado

Aunque una de las herramientas de la reforma tributaria es el royalty a la minería, Marcel explicó que "uno tiene que tener claro cuál es el propósito" de una medida como esta. Precisó que con este no solamente se busca recaudar, sino que también tiene un impacto sobre la actividad a la cual se aplica. "El royalty es esencialmente un mecanismo a través del cual se captan rentas que son propias de una actividad extractiva", resumió.

Recordó que en este momento en el Congreso hay un proyecto en tramitación, que fue discutido en la Cámara de Diputados y sobre el cual hubo "una discusión y un análisis bastante profundo en el Senado". "Se organizaron seminarios, invitaron a expertos, y de ahí surgió una idea respecto del royalty que es distinta de la que despachó la Cámara de Diputados", dijo. Indicó que "ha habido un avance positivo", y destacó que "la gente critica mucho a los parlamentarios y hablamos mucho de populismo, pero en este caso vemos que los senadores se tomaron muy en serio el tema".

Marcel señaló que el proyecto hoy en la Cámara Alta "implica un avance importante, que daría un buen marco para una propuesta ya más definitiva sobre la materia", y detalló que este "plantea una estructura del impuesto que es bastante más consistente con la idea de una actividad minera dinámica en el país, que pueda seguir generando inversiones". Eso sí, precisó que "cuán precisamente nos podemos ajustar a esa propuesta es algo que todavía tenemos que terminar de trabajar".

Respaldo a Frigolett como director del SII

Críticas ha recibido el gobierno tras nombrar a Hernán Frigolett como director del Servicio de Impuestos Internos (SII), sobre todo luego de que Ciper publicara un reportaje que recuerda que el exterosero General de la República realizó un informe sobre litio a SQM.

Marcel recordó que este tema se planteó antes de que Frigolett fuera nombrado tesorero, época en la que -dijo- "hubo artículos, reportajes y se aclararon las cosas".

El ministro invitó a leer el reportaje, que "explica que hizo un estudio para SQM, ese estudio existe, él nos entrego una copia, y es un tema distinto a los temas de financiamiento de la política".

Eso sí, la autoridad planteó que "un director (del SII) que ha tenido una actividad económica anterior, en la cual ha tenido relación con las empresas, debería abstenerse de intervenir en decisiones que afectan a esos clientes anteriores, y no me cabe duda que eso se aplicará también en este caso, es lo que corresponde".

Críticas al gobierno anterior:

PIB "poco plausible" y menores holguras fiscales

Como ambiciosa es vista por estos días la proyección de que este año la economía nacional crecería 3,5%, la última que realizó el gobierno anterior, de la mano del exministro Rodrigo Cerda. El miércoles, sin ir más lejos, el mercado volvió a rebajar su panorama para el PIB nacional y ahora prevé una expansión de 2,6% este año, según la media de LatinFocus Consensus Forecasts.

Algo en lo que parece coincidir el el actual titular de Hacienda, que de hecho, en el seminario calificó como "poco plausibles" las cifras que dio su antecesor en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2021.

"Cifras como las que sugirió el gobierno anterior, a mí me parece que no son muy consistentes con el ajuste que tiene que tener la economía este año para controlar la inflación", señaló el jefe de la billetera fiscal.

Marcel explicó que esas estimaciones "no solamente tenían una cifra de crecimiento que era superior a la gran mayoría, sino a todas las estimaciones que tienen distintos actores". Y agregó que, además, el panorama tenía una expansión de la demanda interna del orden del 2%, "que no es muy consistente con lo que se requiere en la economía para controlar la inflación".

Ligado a esto, el secretario de Estado señaló que "en escenarios macroeconómicos más realistas para el 2022 y especialmente para los años siguientes, las estimaciones de lo que se llama en su momento holguras probablemente van a ser menores, bastante menores de lo que comunicaron las autoridades anteriores".

Y es que el gobierno anterior proyectó que estaban dejando US$ 30.000 millones en holguras fiscales para los próximos cuatro años, cifras que son resultado de la diferencia entre los ingresos proyectados, los gastos comprometidos y el déficit fiscal compatible con la meta de balance estructural, pero de acuerdo a Marcel, las cifras serían "bastante menores".

Este fue uno de los temas que marcaron las reuniones bilaterales entre Marce y Cerda a fines de febrero. El equipo entrante de Hacienda y la Dipres están preparando un nuevo IFP para el 25 de abril.

Quinto retiro: "Lo que muchos calificaron en su

momento de campaña del terror, todo se ha ido materializando"

Los retiros de fondos desde las AFP volvieron a estar en la palestra luego de que esta semana ingresara al Congreso un segundo proyecto para permitir un nuevo giro desde los fondos de pensiones, conocido como "quinto retiro".

Y aunque ya son varios los integrantes del gobierno los que han rechazado la iniciativa, ahora Marcel puso sus argumentos sobre la mesa. Señaló que "lo que muchos calificaron en su momento de de campaña del terror, que eran exageraciones, todo se ha ido materializando, está todo a la vista", y agregó que "más que juzgar o anticipar lo que ocurra con estas iniciativas, tenemos que todos -no solamente a los parlamentarios, parlamentarias y autoridades, sino que también los propios afiliados a los fondos de pensiones- evaluar cuál ha sido en realidad el impacto de estas decisiones".

La autoridad recordó que durante la discusión de los retiros anteriores se hicieron muchas proyecciones que se le presentaron al Legislativo, y lamentó que "todas las cosas se han ido materializando". Recordó que se ha registrado una mayor inflación, el aumento a tasas de interés de largo plazo, el efecto del aumento de tasa sobre los créditos hipotecarios -incluso más rápido de lo que se esperaba-, y la caída de los propios fondos de pensiones. "Y ahora también se está materializando el impacto sobre las pensiones de las personas", remató.

El expresidente del Central recordó que muchas veces se habla del tema de los retiros "como una ayuda", pero aclaró que este no es un apoyo del Estado, ni de las administradoras. "Es una autoayuda y que tiene como costo luego el tener una menor pensión en el futuro", criticó.

