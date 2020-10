Macro

La Dirección de Presupuestos (Dipres) presentó ante el Congreso más detalles del escrutinio de casi 700 iniciativas estatales.

El Gobierno entregó hoy más detalles del inédito proceso de evaluación de casi 700 programas estatales durante la preparación del Presupuesto 2021, además del diseño del erario bajo una metodología "Base Cero", que implicó una vara más alta para que los ministerios y servicios públicos lograran la aprobación de nuevos fondos de cara al próximo año.

En el marco de la presentación del Informe de Finanzas Públicas (IFP), el titular de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Matías Acevedo, expuso el detalle de cuánto logró reasignar el Fisco con la evaluación de programas, para así redirigirlos a otras iniciativas.

Así, el escrutinio a los 687 programas de la oferta social y no social y la repriorización de gastos permitió generar un espacio de financiamiento a otras políticas de US$ 2.270 millones, de los cuales US$ 1.691 millones se destinaron a "reforzar programas bien evaluados", mientras que los restantes US$ 579 millones a crear una serie de fondos transitorios para la emergencia sanitaria en 2021.

Los US$ 2.270 millones se desglosaron así: US$ 1.528 millones provenientes de "ajustes administrativos, priorización y otros", en el sector público; y US$ 742 millones de la revisión de programas mal evaluados o con duplicidades en sus objetivos.

¿El destino? Un total de US$ 336 millones se redirigieron al programa de pensiones solidarias; US$ 267 millones al programa de mejoramiento de viviendas y barrios; US$ 166 millones para el Ingreso Mínimo Garantizado; US$ 141 millones para los sistemas de agua potable rural; US$ 132 millones para el fondo solidario de elección de vivienda; US$ 107 millones para el financiamiento de la gratuidad en educación; US$ 89 millones para la rebaja en la tarifa del transporte para los adultos mayores; US$ 57 millones para el Ingreso Ético Familiar; US$ 35 millones para el programa de integración social y territorial; y US$ 19 millones para el programa de habitabilidad rural.

Los US$ 579 millones restantes fueron a la creación de fondos especiales para distintos ámbitos de la emergencia sanitaria, como la compra de vacunas para el Covid- 19 (US$ 200 millones); apoyo a PYME, turismo e innovación (US$ 196 millones); para reducir las listas de espera (US$ 150 millones); un fondo para la cultura (US$ 20 millones); y un vehículo para financiar programas para el cuidado de la salud mental (US$ 13 millones).