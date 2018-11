Presupuesto: comisión mixta deja sin gastos reservados a Carabineros y abre incierto escenario para el Ejecutivo

Macro

Instancia no logró acuerdo en este punto. Ambas corporaciones deberán ratificar lo acordado y despachar el proyectos hoy miércoles.

Un escenario de incertidumbre dejó el trabajo de la comisión mixta de Presupuestos, que se constituyó ayer para zanjar las diferencias entre la Cámara y el Senado en torno al erario para el próximo año.

Esto debido a que la instancia, integrada por cinco senadores e igual número de diputados, rechazó los gastos reservados para Carabineros el próximo año, luego de no alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo para reponer dichos recursos. En el trámite en el Senado, dicha partida se redujo a $ 1.000 y US$ 1, desde $ 500 millones y US$ 90 mil que contemplaba el proyecto original.

Ahora, el escenario que se abre es incierto. Una posibilidad es que dicha partida sea incluida en el Presupuesto, pero sin montos asignados. La otra -y que es la tesis del Ministerio de Hacienda- es que los recursos para Carabineros tienen un piso mínimo establecido por ley, por lo que dichos recursos debiesen ser reintegrados.

Tras concluir el trabajo de la mixta, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, reconoció el escenario de incertidumbre en la materia y no descartó consultar a un tercero independiente cuál es la correcta interpretación legal de lo ocurrido en la comisión.

"Más allá de indicaciones en particular, quiero destacar que se ha aprobado prácticamente íntegro el Presupuesto de la nación. Hay una sola partida en la que no hubo acuerdo y esa es la partida de los gastos reservados de Carabineros. Y al no haber acuerdo y por lo tanto una propuesta de la comisión mixta, a nuestro juicio lo que rige es el piso mínimo que establece la ley permanente. Esa es nuestra interpretación", señaló.

En el caso del Ejército, cuyos gastos reservados ascendían a $ 1.444 millones y US$ 2,2 millones, el gobierno presentó una indicación para fijar un monto mínimo, la que fue aprobada por la instancia parlamentaria.

La mixta ratificó los acuerdos alcanzados con Hacienda en dos temas menos controversiales: se establecieron beneficios para las manipuladoras de alimentos Junaeb, con el compromiso de constituir una mesa técnica entre las trabajadoras con Hacienda y Educación; y se establecieron modificaciones para posibilitar la reinversión de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario en infraestructura, títulos de valor en moneda nacional, becas internas o créditos especiales para estudiantes que pierdan sus beneficios estudiantiles regulares.

La mixta no se pronunció respecto a la partida del Congreso Nacional y la posibilidad de aumentar la autonomía presupuestaria de la Cámara de Diputados, eliminando la condición de que cualquier reasignación dentro de su partida sea visada por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Hoy, la Cámara y el Senado votarán lo acordado por la mixta. El erario tiene como plazo máximo de aprobación hoy, por lo que se concluirá el trámite de la iniciativa.