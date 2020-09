Macro

Expansión será la segunda mayor en la última década. Propuesta contempla US$ 5.200 millones del fondo Covid y crea cinco nuevos fondos extraordinarios y transitorios.

A un día del plazo constitucional para el ingreso del proyecto al Congreso, anoche el Presidente de la República Sebastián Piñera presentó los ejes de la Ley de Presupuestos 2021 en cadena nacional.

El próximo año, el gasto público subirá 9,5% frente a la ley 2020 ajustada, con lo que sumará US$ 73.234 millones. Se trata de la segunda mayor tasa de expansión de la última década, superada solo por el avance de 11,4% previsto para este año, ejercicio marcado por los gastos derivados de la crisis social de octubre de 2019 y de la emergencia sanitaria.

En línea con el acuerdo del plan de emergencia del 14 de junio, el erario considera US$ 5.200 millones de un "Fondo de Emergencia Transitorio", a la espera de que se apruebe la ley que crea el Fondo Covid que incluye recursos por hasta US$ 12.000 millones por hasta 24 meses.

El mayor impulso también implicará un deterioro en el balance estructural. Así, dicho déficit será de 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del próximo año, el nivel más alto en las dos décadas de existencia de la regla fiscal y un empeoramiento desde el 3,2% que espera Hacienda que se ubique en 2020. Asimismo, el déficit efectivo del período se reducirá a 4,3% del Producto, desde el 9,6% que prevé Teatinos 120 para este ejercicio.

Ocho ejes temáticos

El Ejecutivo identificó ocho ejes temáticos en que se gastarán los recursos del sector público el próximo año: protección de los ingresos, capacitación y creación de empleo; fortalecer la salud, enfrentar el coronavirus y avanzar en salud mental; la recuperación económica; entregar protección a las familias, la infancia, las mujeres y los adultos mayores; impulsar la micro, pequeña y mediana empresa; mejorar la seguridad; apoyar el turismo y avanzar en la recuperación desde los gobiernos locales.

En lo relativo a protección de ingresos, capacitación y empleo, los recursos involucrados en las distintas partidas ascienden a $ 2.258.180 millones, un incremento de 416,4% respecto al Presupuesto de este año ajustado. Dicho ítem engloba a los ministerios de Desarrollo Social, Transportes y Telecomunicaciones y Trabajo.

En esta área se consideran políticas como el Ingreso Mínimo Garantizado, el aumento del Pilar Solidario de pensiones, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Ingreso Ético Familiar, el Bono Trabajo Mujer, el Subsidio al Empleo Joven y el plan de subsidios a la contratación y retención de trabajadores.

La segunda área temática que más crece es agua y riego, en las carteras de Agricultura y Obras Públicas; seguido de apoyo a las Pymes; y mujer, principalmente para programas de prevención contra la violencia, emprendimiento femenino y contratación de mujeres.

En reactivación económica, el incremento es de casi 20%, englobando a las carteras de Interior (7,2% de avance), Obras Públicas (34,5%), Vivienda (19,4%), Educación (76,7%), Transportes ($ 52.359 millones), Agricultura (21,9%), Economía (14,3%), Minería (10,2%), Relaciones Exteriores ($7.907 millones), Salud ($654.554 millones), y Deporte (57,7%). La inversión pública tendrá la expansión más alta en la última década, con un avance de 14,9%.

Luego se ubican los rubros de protección social, salud, adulto mayor, infancia, seguridad, y ciencia y tecnología (ver tabla).

Nuevos fondos: reasignación de recursos

En la elaboración de este erario, Hacienda y Dipres desplegaron la metodología de "Presupuesto Base Cero", que implicó que los servicios y ministerios tuvieron que priorizar y trabajar bajo escenarios con hasta un 80%, 85% y 90% de los recursos asignados este año, obligándoles a priorizar en el uso de sus fondos. Asimismo, se puso un límite en el gasto de bienes y servicios de consumo, y se revisaron los programas e iniciativas que no tenían un desempeño adecuado.

Como resultado, el Fisco logró reasignar recursos para crear cinco fondos transitorios para el 2021: uno concursable de US$ 20 millones para cultura; otro por $ 150.000 millones en apoyos para las PYME y la innovación; uno de $ 10.000 millones de para fortalecer programas de salud mental; otro de US$ 200 millones para adquirir potenciales vacunas para el Covid-19; y uno de US$ 150 millones para resolver las listas de espera acumuladas debido a la pandemia.

Acelera tranco: recursos para inversión en regiones crecerán 5%

Unos $ 1.202.302 millones, equivalentes a unos US$ 1.500 millones, serán los recursos que tendrán los gobiernos regionales el próximo año para destinar a la inversión con impacto local. Dicha cifra representa un alza de $ 57.252 millones frente a la Ley de Presupuestos 2020 "ajustada", de los cuales $ 23.306 millones provendrán del Fondo de Emergencia Transitorio.

A nivel nacional el proyecto de erario 2021 incrementa 5% los fondos a las regiones.

Superior a esta variación total, que implica acelerar el tranco respecto al aumento de 3,4% de este año, será el avance en La Araucanía (6%). Más atrás destacan Valparaíso y Biobío con 5,6% en cada caso.

En paralelo, el Presupuesto 2021 contempla recursos por más de $ 883.494 millones -US$ 1.100 millones- que serán ejecutados directamente por los municipios, a través de distintos ministerios, reflejando un crecimiento de 5,5% respecto de lo contemplado en la ley ajustada 2020.