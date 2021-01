Presupuesto: Gobierno da el puntapié inicial para evaluar los programas sociales del 2020

Macro

La Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos informaron el inicio del proceso.

Esta mañana, la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, en conjunto con el director de Presupuestos, Matías Acevedo, dieron el puntapié inicial al proceso de monitoreo o seguimiento de la oferta de programas estatales del 2020, el cual permite contar con información sobre el desempeño de los programas que el Estado pone a disposición de las personas.

En una reunión donde participaron más de un centenar de contrapartes técnicas y coordinadores de todos los ministerios, los equipos de la Subsecretaría de Evaluación Social y Dipres explicaron cada una de las etapas del proceso 2020, poniendo énfasis en la "mejora continua de la oferta pública, el proceso de formulación presupuestaria, así como los pilares de la agenda de mejor gasto público impulsada por el Ejecutivo", informaron ambas entidades.

Mediante este proceso, se busca identificar a la población efectivamente beneficiada por los programas o iniciativas sociales y no sociales, los bienes y servicios provistos, el gasto ejecutado por bien o servicio, por beneficiario y los resultados alcanzados, entre otros.

Es un proceso anual cuyo objetivo principal es sistematizar y aportar información relevante y oportuna al proceso de formulación presupuestaria, "contribuyendo a una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos y actuando como un importante insumo para fortalecer la complementariedad de los programas y los recursos que llegan a las personas", señalaron ambos organismos.

Los servicios reportarán hasta el 29 de enero los antecedentes sobre el grado de avance y los logros obtenidos por los 716 programas e iniciativas programáticas catastradas a la fecha y ejecutadas el 2020. Con esto, el proceso de monitoreo de este año incluirá 29 programas/iniciativas más que el proceso anterior.

Candia recalcó la importancia de mirar la oferta programática y "evaluar las dimensiones de eficacia, eficiencia y focalización. Es decir, que los programas resuelvan los problemas que motivaron su implementación, que se usen apropiadamente los recursos y que estemos llegando primero a quienes más lo necesitan".

Mientras que Acevedo planteó que la institucionalización de la evaluación de programas es "clave" en la modernización del Estado que impulsa la Dipres.

"En conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se avanza en agilizar el proceso para asegurar la oportunidad en la disponibilidad de información, así las decisiones presupuestarias se realizan cada vez más en base a evidencia, más importante aún en estos años muy complejos que vienen por delante en materia fiscal y social", destacó el directivo.

Resultados 2020

El año pasado, según informó la Dipres, el escrutinio a los 687 programas de la oferta social y no social y la repriorización de gastos permitió generar un espacio de financiamiento a otras políticas de US$ 2.270 millones, de los cuales US$ 1.691 millones se destinaron a "reforzar programas bien evaluados", mientras que los restantes US$ 579 millones a crear una serie de fondos transitorios para la emergencia sanitaria en 2021.

Los US$ 2.270 millones se desglosaron así: US$ 1.528 millones provenientes de "ajustes administrativos, priorización y otros", en el sector público; y US$ 742 millones de la revisión de programas mal evaluados o con duplicidades en sus objetivos.

¿El destino? Un total de US$ 336 millones se redirigieron al programa de pensiones solidarias; US$ 267 millones al programa de mejoramiento de viviendas y barrios; US$ 166 millones para el Ingreso Mínimo Garantizado; US$ 141 millones para los sistemas de agua potable rural; US$ 132 millones para el fondo solidario de elección de vivienda; US$ 107 millones para el financiamiento de la gratuidad en educación; US$ 89 millones para la rebaja en la tarifa del transporte para los adultos mayores; US$ 57 millones para el Ingreso Ético Familiar; US$ 35 millones para el programa de integración social y territorial; y US$ 19 millones para el programa de habitabilidad rural.

Los US$ 579 millones restantes fueron a la creación de fondos especiales para distintos ámbitos de la emergencia sanitaria, como la compra de vacunas para el Covid- 19 (US$ 200 millones); apoyo a PYME, turismo e innovación (US$ 196 millones); para reducir las listas de espera (US$ 150 millones); un fondo para la cultura (US$ 20 millones); y un vehículo para financiar programas para el cuidado de la salud mental (US$ 13 millones).