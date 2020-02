Encuesta revela que el "orgullo por Chile" cayó varios puntos tras el estallido social

País

Encuesta de Imagen de Chile realizada antes y después del 18 de octubre revela que los chilenos valoran más sus características de luchadores y esforzados post estallido social.

La fundación Imagen de Chile dio a conocer en la mañana de este jueves los resultados de su encuesta "Orgullo Chileno" en la cual se da cuenta de cómo cambió la percepción de identidad de los chilenos post estallido social.

De esta manera, el estudio- hecho en colaboración con la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica y que encuestó a 1.500 personas a lo largo del país- registra un cambio de los chilenos en su orgullo por el país, mientras que aquel por ser chileno se mantuvo casi intacto.

Al ser encuestados por qué tan orgullosos están de Chile, tras el estallido social el porcentaje bajó de 36% a 30%. En tanto, la misma comparación hecha acerca del orgullo de ser chileno no presentó una variación significativa (de 70% a 71%)

Pero la mayor revelación que se dio fue que, transversal a todas las edades, sexo y tramos socioeconómicos, los chilenos no cuentan el desarrollo económico del país como parte de su identidad. Posicionándolo como última prioridad al pensar en la imagen de Chile.

Ante esto, la directora ejecutiva de Imagen de Chile, Constanza Cea, se refirió a la sorpresa que les dio este resultado ya que tradicionalmente existía un orgullo por la economía del país.

"Es visto que no solamente es algo que no nos llame la atención y que los chilenos van bajando su valoración de tener orgullo por los resultados económicos; sino que también hay algo que tiene que ver con que las opiniones que se detectan (...) no es algo que se mueva mucho por nivel socioeconómico, en distintos niveles el tema económico baja su ponderación"