Oficialismo pide elevar ingreso mínimo sobre $350 mil y apurar acuerdo tributario y de pensiones

El comité político en La Moneda de este lunes estuvo marcado por la solicitud de los partidos de Chile Vamos a los ministros del área política y al titular de Hacienda, Ignacio Briones, para que aceleren las negociaciones y llegar a un acuerdo en materia de pensiones y tributaria. Pero además solicitaron elevar al alza del ingreso mínimo más allá de los $350 mil anunciados por el Presidente, Sebastián Piñera.

La timonel de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, indicó que "queremos hacer un llamado a la oposición para cerrar luego el acuerdo de pensiones, también le hemos pedido al gobierno que vea la posibilidad de aumentar un poco el aporte que hace al proyecto de pensiones para cerrar luego ese acuerdo".

Agregó que "hoy tenemos que hacer un esfuerzo por satisfacer las demandas prioritarias que son pensiones, medicamentos y sueldo mínimo. Me parece que eventualmente hay que revisar si se puede hacer un aumento del sueldo mínimo garantizado que ofreció el gobierno, más allá de los $350 mil y, eventualmente, quitárselo o no dar este beneficio a los grandes consorcios, porque ellos tienen las espaldas suficientes como para poder asumirlo, lo que no podemos pedírselo a las pymes a ellas no les podemos seguir subiendo el costo de la mano de obra".

En materia tributaria sostuvo que "hay que ver cómo podemos lograr un equilibrio para seguir avanzando en la satisfacción de las demandas sociales generando las condiciones para que este país pueda volver a su ritmo de crecimiento. Por eso no nos parece una mala idea generar alguna fórmula de impuesto al patrimonio de los super ricos, pero sería injusto para profesionales con situación acomodada, pero que están lejos de movilizarse en helicóptero o tener casa en Miami, creo que son situaciones absolutamente distintas".

Explicó que el ministro de Hacienda les dijo que "lo van a estudiar, que lo van a ver, lo que sí hay que tener un equilibrio para que todas estas medidas no generen un freno en la inversión, pero creo que podemos avanzar".

El presidente de RN, diputado Mario Desbordes, recordó que "el gobierno ya desechó la integración para las grandes empresas. Avancemos en una integración para las empresas pymes, en materia tributaria están dadas las condiciones para un acuerdo entre gobierno y oposición".

El parlamentario detalló que "si me pregunta por un impuesto a los más ricos y alguna fórmula para grabar el patrimonio de quienes más tienen en Chile, el gobierno está disponible para eso y no hay problema para aquello, la fórmula en que sea viable, pero que al mismo tiempo sea eficiente es la que tenemos que concordar".

Planteó que "los distintos partidos de oposición con que estamos dialogando tienen todos una fórmula distinta y lo que vamos a tener que hacer es buscar una fórmula que nos permita llegar a acuerdo a todos, y avanzar en este punto que le puedo asegurar es lejos uno de los menos importantes pero el más simbólico".

El senado Andrés Allamand (RN) dijo que "existen todas las condiciones para cerrar esta semana un acuerdo. Se deberían incorporar elementos que apunten a una mayor contribución de las personas de mayores ingresos. El gobierno ya ha aumentado el tramo del Global Complementario, pero ciertamente el gobierno tiene que estar abierto a cargas tributarias mayores para quienes tienen también ingresos mayores".

Pensiones sistema mixto

Desbordes en materia de pensiones sostuvo que "el gobierno ha tomado varias definiciones y abierto a lo que la oposición planteó en algún minuto que era que, por ejemplo, en materia previsional pudiéramos avanzar a un sistema mixto. Significa que parte de las cotizaciones que hace el empleador vayan a un pilar solidario, por la vía o de seguro o de frentón de reparto, el gobierno ya se abrió a aquello, por tato, hago llamado a la oposición a que logramos un acuerdo".

Insistió en que "el gobierno se ha abierto a la posibilidad de que haya un sistema mixto en Chile es algo extraordinariamente importante, que haya un pilar de reparto y generosidad intergeneracional, qué más podemos poner sobre la mesa como sector para llegar a acuerdo y esto se puede hacer pronto".