Encuesta Cadem pone a Kast en el primer lugar de la carrera presidencial

Política

Medición lo deja con 21% de preferencias, frente al 20% de Boric. Sichel sigue a la baja.

Un empate técnico entre José Antonio Kast y Gabriel Boric registró la encuesta Plaza Pública Cadem publicada este domingo.

Esto porque el candidato del Partido Republicano no solo estaría alcanzando al de Apruebo Dignidad, si no que también lo habría sobrepasado según la medición. Kast tendría 21% de preferencias, frente al 20% de Boric.

Ante la pregunta “por cuál de los siguientes candidatos votaría usted”, según la encuesta semanal, en tercer lugar aparece Yasna Provoste con 12% y más atrás Sebastián Sichel con 7%, quien ha perdido 17 puntos desde el 30 de julio. Hay un 27% que no votaría por ninguno o no sabe-no responde.

De todos modos, en un escenario de segunda vuelta Boric le ganaría a todos los competidores: a Provoste por cuatro puntos (39% vs 35%), a Sichel por seis (41% vs 35%) y a Kast por ocho (43% vs 35%).

Además, según se informó, Kast se alza como el ganador del último debate, con 32%, seguido de Boric con 17% y Provoste con 15%. En tanto, Sichel (4%) y Artés (2%) tuvieron el peor desempeño.

En otros temas, el 55% está de acuerdo con que el gobierno haya decretado estado de excepción en zonas de La Araucanía y el Biobío. Un 92% de ellos piensa que esta medida debió tomarse antes.