Piñera respalda a Bachelet por caso OAS: "No tengo ninguna razón para no creerle"

Política

Mandatario dijo anoche en Nueva York en conversación con T13 que "no tenemos ningún antecedente que nos permita dudar de su palabra, pero es un tema que tiene que ser investigado por la fiscalía y la justicia".

Ante declaración realizada por la exmandataria, Michelle Bachelet, en defensa de acusación que vincula su campaña presidencial realizada en 2013 con financiamiento de OAS, el Presidente de la República, Sebastián Piñera señaló anoche que "no tenemos antecedentes para dudar de su palabra".

En conversación con T13 desde Nueva York, Piñera, dijo que: "No tengo ninguna razón para no creerle. No tenemos ningún antecedente que nos permita dudar de su palabra, pero es un tema que tiene que ser investigado por la fiscalía y la justicia".

El 16 de septiembre el medio Folha de Sao Paulo publicó un reportaje donde se dio a conocer la declaración judicial del expresidente de OAS, Léo Pinheiro, quien señaló que dicha compañía habría pagado más de $ 100 millones a la campaña de Bachelet en 2013, a pedido del otrora mandatario brasileño Lula da Silva, a lo que accedió, con el objetivo, según contó, de no perder la licitación del Puente Chacao en nuestro país.

Ante esto, Bachelet, se defendió en conversación con 24 horas al día siguiente de ser conocida la declaración de Pinheiro aclarando que "no he tenido nunca un vínculo con OAS, ni con ninguna otra empresa". Y agregó que le parece "extraño" el momento en que se divulgó dicha información.

"Ahora aparezca esta información sobre temas que son bastante especulativos como el puente Chacao, que la verdad es que fue adjudicado durante el Gobierno de Sebastián Piñera y no durante el mío", señaló.

En tanto, Piñera, anoche se refirió asegurando que no recibió ningún tipo de presión.

"Adjudicamos a una empresa coreana y a una empresa brasileña que, mucho después, entró en problemas de corrupción, de quiebra, y salió del proyecto. Yo le puedo asegurar que esa fue una licitación absolutamente transparente, conocida por todos, con reglas claras, y por tanto tenemos, en esa materia, la conciencia absolutamente tranquila", explicó Piñera. "No conozco a nadie que esté ligado con OAS", añadió.