Por estrecho margen la Cámara rechaza la acusación constitucional contra Jaime Mañalich

Política

La acusación necesita de al menos 78 votos para ser aprobada.

Tras casi seis horas de debate, la Cámara de diputados rechazó la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich por su actuar en los momentos más críticos del coronavirus en Chile, lo que generó que se le imputara haber ocultado y manipulado información.

Pasando directamente a analizar el fondo de la acusación, a petición de la defensa a cargo del abogado Gabriel Zaliasnik, la Cámara rechazó la presentación opositora por 73 votos en contra, 71 a favor y siete abstenciones, luego de analizar el libelo y las exposiciones del abogado defensor y la acusadora en representación de quienes presentaron el libelo, la diputada radical Marcela Hernando.

Zaliasnik fundó su defensa en que la incertidumbre generada por la pandemia en el mundo y no sólo en Chile obligó a las autoridades, particularmente el exministro, a ir tomando decisiones sobre la marcha; y en que no hubo, por lo tanto, ninguna infracción de parte de Mañalich en el manejo de las cifras. El jurista hizo hincapié también en la coordinación entre la salud pública y privada para enfrentar la crisis sanitaria.

Hacia el final de su defensa, Zaliasnik indicó que "estamos ante una acusación bastante frívola, que lo que se pretende es exorcizar nuestros propios demonios sobre la pandemia, acusando a un ministro de salud". Y añadió que con su defensa "venimos a evidenciar la incertidumbre sobre la pandemia y sobre la incertidumbre que nos deja esta acusación", asegurando que la historia evaluará, con la expectativa del tiempo, lo que ha ocurrido, pero "el único que será evaluado positivamente es el exministro Mañalich", quien a su juicio dio un "gran ejemplo de servicio público".

Por su parte, la oposición, a través de la diputada Hernando, defendió el libelo asegurando que "era posible llevar adelante una política de trazabilidad e insistió en la postura de su sector, que queda plasmada en la acusación, en cuanto a que el exministro habría ocultado datos en el reporte diario de las cifras de la pandemia, ya fuera por error o no.

Intervenciones

Tras los alegatos, en defensa de la acusación, el diputado PPD Ricardo Celis, aclaró que no se acusaba a Mañalich por su carácter, sino por el ocultamiento de datos, asegurando que por parte del exministro "hubo un uso político de la información y eso no puede ocurrir en un país republicano, no puede ocurrir en una país como Chile", lo que provocó aplausos desde su sector.

En defensa de Mañalich, el jefe de la bancada de Evópoli, Luciano Cruz Coke, destacó el desempeño del exministro durante su gestión, subrayando que "todos podemos dar fe de la manera honesta de Jaime Mañalich para acercarse a la ciudadanía" y destacó que haya "dado la cara" ante la Comisión Revisora de la acusación, a diferencia de otros acusados anteriormente.