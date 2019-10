Senadores reciben con distintas posturas al nuevo gabinete

Política

En este sentido, los senadores de oposición reiteraron la postura que ya habían planteado a los antiguos ministros, en particular a Hacienda y Trabajo, respecto de dividir los proyectos de reforma tributaria y de pensiones.

Con mucho escepticismo recibieron desde la oposición los cambios que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, hizo hoy en su gabinete para enfrentar el segundo tiempo, en el marco de la crisis que afecta al país. Mientras que en el oficialismo valoran la juventud y la trayectoria de quienes toman las riendas para responder a las demandas ciudadanas.

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), sin embargo, subrayó que en este caso "más importante que los tripulantes es la carta de navegación" y, en tal sentido, indicó que la Cámara Alta pedirá a los ministros que asumen el cargo, además de un "compromiso irrestricto con los derechos humanos", una vocación profunda por las transformaciones que el país nos está pidiendo.

No obstante, su compañero de partido, el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Ricardo Lagos Weber hizo hincapié en que "lo que está todavía pendiente (...) es si va a haber un cambio de rumbo o no, en vistas a un pacto social nuevo".

Desde su punto de vista, "si no están disponibles realmente para que nos hagamos cargo de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas de expresiones ciudadanas, esto no va a servir para nada y no va poner coto a lo que estamos viviendo".

A este respecto insistió en pedirles a los nuevos ministros "que revisemos el proyecto de reforma tributaria, revisemos el proyecto de pensiones, introduzcámonos en el debate de las 40 horas finalmente y, ciertamente, abrámonos a discutir una nueva Constitución para Chile".

A su juicio, lo relevante es saber "si hay o no hay voluntad política, de parte de la derecha de hacer un cambio en la forma como crecemos y como nos desarrollamos en Chile". Respecto al cambio de nombre en Hacienda, dijo que como a todos los demás le da a Ignacio Briones el beneficio de la duda.

En la misma línea, la jefa de la bancada de senadores de la DC, Yasna Provoste fue categórica en que "para nada" este cambio de gabinete cumple con las expectativas que se habían planteado. Y asegura que "no es un cambio de gabinete son sillas musicales". Respecto del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, "y él, además ha sido públicamente un firme defensor de la reintegración, desde la Universidad Adolfo Ibáñez donde trabajaba hasta este momento, ha defendido que se bajen los impuestos a los más ricos".

Y, a juicio de la senadora, "así no es posible construir una agenda social que acoja este llamado de más igualdad de oportunidades, de mejor trato, de generar una agenda social que permita colocar a la educación, a la salud como derechos sociales garantizados de parte del Estado".

Mientras que el jefe de la bancada socialista, Carlos Montes, se sumó a las críticas surgidas desde la oposición, asegurando que "los nombres por sí mismos no representan ninguna capacidad de oír lo que el país quiere y los cambios que se requieren", por lo que en su opinión el cambio realizado "es mucho menos de lo que se esperaba"; sin embargo, admitió que aún "hay que ver la agenda, por dónde quieren llevar sus respectivas carteras, pero esto no resuelve nada".

Y reiteró que el PS se mantendrá en la postura ya planteada en cuanto a que se "retire el proyecto (de reforma tributaria), claramente la reintegración no tiene ningún sentido y no puede mantener un proyecto con todos los forados de elusión que tiene".

Buen equipo

Por su parte, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, destaca que el cambio de gabinete abre un espacio a nuevas generaciones y nuevos rostros para hacerse cargo de los desafíos que la sociedad moderna exige. "Ojalá que esto sea bien asumido y entendido para que salgamos juntos adelante", dice el senador gremialista, integrante de la Comisión de Hacienda, consciente de las críticas que ya comienzan a emerger desde la oposición.

Desde su punto de vista, los nuevos integrantes del gabinete cuentan con dos características necesarias en este nuevo escenario político: "son personas que tienen liderazgo y son dialogantes, eso es absolutamente crucial en el momento actual, así es que creo que está bien resuelta una coyuntura que era bien difícil".

En la misma línea, el jefe de la bancada de senadores de Renovación Nacional, Andrés Allamand, destacó que el recientemente nombrado gabinete "se trata de un equipo joven, pero con todas las competencias para salir adelante e iniciar esta nueva etapa" y "tenemos una agenda social, que es la que ha planteado el Presidente de la República, que está arriba de la mesa, y faltaba un nuevo equipo para impulsarla".

Sobre las dudas que existen en relación con el nuevo titular de Hacienda, Allamand enfatizó que "por sus obras los conoceréis, creo que aquí no solo hay un cambio de nombres sino también una agenda distinta".

Por su parte, el senador de Evópoli –el partido que más ganó en este cambio de gabinete al quedarse con Interior, Hacienda y Transportes - Felipe Kast destacó que el ministro de Hacienda "conecta, no sólo generacionalmente, sino con lo que hoy día la ciudadanía está esperando" y que Gloria Hutt se quedó en el gabinete porque "justamente por su calidad humana, su profesionalismo, su empatía".