Senadores UDI se suman a votar rechazo en Plebiscito: "Tenemos una buena Constitución"

Política

Los legisladores se suman a la decisión de sus pares RN y señalan que "las demandas sociales no se solucionan con un cambio a la Constitución".

Los senadores de la UDI informaron hoy que se suman a la decisión tomada esta mañana por gran parte de sus pares de RN, quienes anunciaron que votarán en contra de un cambio constitucional en el plebiscito del 26 de abril.

La senadora Ena von Baer explicó que "como UDI estuvimos dispuestos a firmar el acuerdo por la paz y la nueva Constitución para darle una salida tranquila y democrática a una situación de violencia grave en el país, para nosotros fue un momento difícil, porque creemos que la Constitución que hoy rige la ha dado a Chile la capacidad de desarrollarse, de tener a muchas personas oportunidades en la vida, de reducir las brechas de desigualdad y creemos que las demandas sociales no se solucionan con un cambio a la Constitución".

Agregó que "creemos que la institucionalidad que Chile tiene hoy le permite seguir creciendo y avanzando en el futuro, pero creíamos que era importante generar un diálogo dentro de la democracia para producir una salida pacífica a la crisis que estamos viviendo, desgraciadamente en los últimas semanas hemos visto como ciertos sectores -a pesar de este llamado a encontrar un camino democrático- no han bajado los niveles de violencia y siguen ejerciendo esa acción en distintos ámbitos de la sociedad".

La parlamentaria sostuvo que "como creemos que tenemos una buena Constitución y como hemos visto que este proceso no se está desarrollando en paz, hemos decidido como bancada de senadores UDI votar que no, votar rechazo, pero no sólo eso, sino que trabajar fuertemente para que la opción del rechazo gane en el próximo plebiscito, porque creemos que esa es la mejor alternativa para nuestro país, para garantizar la paz social, pero además la democracia y el desarrollo en nuestro país".